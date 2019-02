Euromaxx fragt: Was ist Euer Highlight im Februar?

Ab Februar setzt Euromaxx neue Progammhighlights: Unser Reporter Hendrik Welling packt für uns regelmäßig seine Koffer und erkundet alles, was auf dem Kontinent am größten, steilsten, ältesten oder höchsten ist – ein Europa der Superlative und Rekorde. Moderatorin Meggin Leigh verlässt ab und zu das Studio, um Euch Sehenswürdigkeiten, Lieblingsplätze und Wissenswertes von Europas schönsten Ecken zu zeigen. Außerdem wird das Moderatorenteam verstärkt durch die Schauspielerin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes und Bollywoodstar Evelyn Sharma.

Was ist Euer Highlight im Februar? Das können ganz persönliche Dinge sein - eine Reise oder ein großes Fest. Möglicherweise gibt es in Eurem Heimatland ein wichtiges Event. Egal, worauf Ihr euch in den nächsten Wochen besonders freut, schreibt uns! Wir sind gespannt auf Eure Antworten.

Mein Highlight im Februar ist ...

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.

Einsendeschluss ist der 08. Februar 2019, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!



Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.