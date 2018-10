Euromaxx Edition: Prominente Europäer gestalten die Sendung

Euromaxx hat Sie gefragt: Welcher Prominente aus Europa soll bei Euromaxx die Regie übernehmen. Wen würden Sie gerne eine Sendung gestallten lassen.

Wir haben uns über Ihre Vorschläge und Anregungen sehr gefreut. An alle Teilnehmer ein herzliches Dankeschön. Unter allen Einsendungen haben wir die Gewinner der persönlich signierten Geschenke unserer Gastkuratoren ermittelt. Das Los hat entschieden.

Den Bildband des Stararchitekten Sir David Chipperfield hat Patrick Cage aus Kenia gewonnen.



Die Parfums von Biagiotti gehen an Lidia Ciurea aus Rumänien.



Die Kochbücher von Sternekoch Tim Raue hat Isabelle Malefant aus Frankreich gewonnen.



Über die DvD des Geigers und Orchesterleiters André Rieu darf sich Radhakrishna Pillai N. aus Indien freuen.

Der Bildband des Promi-Fotografen und Regisseurs Rankin geht an Jhoan Enrique Moreno Osorio aus Kolumbien und "The Golden Age" des Designers Marcel Wanders an Hektor Viteri aus Ecuador.



Herzlichen Glückwunsch!