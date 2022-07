Eurobike erstmals in Frankfurt am Main

Quantensprung in die erste Liga

Nach drei Jahrzehnten ist die Fahrradmesse Eurobike vom See zum Fluss umgezogen und damit in eine neue Größenordnung. Auf dem Frankfurter Gelände beherbergt die 30. Weltleitmesse für das Fahrrad 1500 Aussteller auf 140.000 Quadratmetern, aufgeteilt in sieben Hallen. Den großen Auftritt in der Mainmetropole beschreibt Messe-Chef Stefan Reisinger als "Quantensprung".