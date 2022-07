Euro fällt auf Parität zu Dollar

Einen Dollar war die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt Anfang Dezember 2002 wert. Jetzt, nach einem wochenlangen Sinkflug, war es am Dienstagvormittag wieder soweit: Vor einem Jahr notierte die Gemeinschaftswährung noch bei gut 1,18 Dollar.

Dass ein Euro bald wieder die Parität erreichen könnte, hatten Experten nicht mehr für ausgeschlossen gehalten. Seinen tiefsten Stand hatte der Euro am 5. Juli 2001 erreicht, als bei 0,8380 Dollar notierte.

Es sind die Rezessionssorgen, die die europäische Gemeinschaftswährung so abstürzen lassen. Vor allem das Risiko eines Gasstopps ängstigt die Finanzmärkte - und dieser Stopp ist seit Montag Realität. Denn das würde die Konjunktur in Deutschland und Europa abwürgen. "Die Lage ist noch gut, aber sie ist fragil", sagte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte der Commerzbank, im Deutschlandfunk.

Die Parität als Vorteil?

Eine schwache Währung kann zwar auch Vorteile haben, sie hilft den Exportunternehmen. Denn schließlich werden die heimischen Waren im Ausland dann günstiger, der Absatz wird also angekurbelt. Gleichzeitig exportiert man aber auch Kaufkraft ins Ausland, das deutsche und europäische Warn billiger kaufen könne.

Ein Vorteil für hiesige Exportunternehmen besteht ohnehin nur solange, wie etwa die deutschen Unternehmer ihre Waren vollständig in Deutschland oder im Euroraum herstellen und dann exportieren, sagt Sonja Marten, Devisenexpertin der DZ-Bank: "Sobald sie Vorprodukte aus dem Nicht-EU-Ausland beziehen oder solche, die mit viel Energie hergestellt werden, geht diese Rechnung nicht mehr auf", meint sie und verweist darauf, dass vor allem Energieprodukte ja in Dollar abgerechnet werden.

Inflation setzt Euro auch unter Druck

Die steigenden Energiepreise waren ja ein wesentlicher Grund dafür, dass die Außenhandelsbilanz Deutschlands im Juni erstmals seit langen Jahren negativ war, dass also wertmäßig mehr importiert wurde - eben auch Öl und Gas - als ausgeführt.

Die hohen Importpreise vor allem für Energie geben zudem der Inflation einen Schub. Und das kann der EZB nicht recht sein. Denn sie will ja mit den geplanten Zinserhöhungen der starken Teuerung entgegenwirken.

Gleichzeitig aber möchte sie das nicht zu schnell tun, weil sie dann Gefahr läuft, die Konjunktur abzuwürgen. "Sie könnte zunächst versuchen, verbal zu intervenieren", vermutet Marten deshalb. Doch erfahrungsgemäß rufe sie dann eher Spekulanten auf den Plan, die den Eurokurs innerhalb weniger Tage wieder drücken könnte. Doch sei die Abwärtsbewegung der letzten Tage schon ungewöhnlich: "Das zeigt die Nervosität der Märkte", sagt Marten. Sie hält deshalb die Parität oder eine kurzfristige Bewertung auch unterhalb dieser Marke nicht für ausgeschlossen.

Transatlantische Rezessionsangst

Dass der Euro gegenüber dem Dollar so schwach ist, hat immer auch mit der Einschätzung der amerikanischen Währung zu tun. "Die amerikanische Notenbank Fed gibt den Takt wieder vor", erklärt der ehemalige Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise. Sie geht gegen die Inflation vor, hat schon damit begonnen, die Zinsen anzuheben.

Das hatte phasenweise die Börsianer geängstigt, die damals für die USA eine Rezession fürchteten, sagt Marten. Nun aber schaue man auf Europa: Denn sollte die Wirtschaft in den USA einknicken, dann werde die Rezession auch Europa treffen.

Euro unter Wert bewertet

Doch inzwischen rechneten die Finanzmärkte mit einer vorsichtigeren Gangart der Fed, beobachtet Michael Heise, der jetzt Chefvolkswirt von HQ Trust ist. Wenn nun die EZB tatsächlich im Juli den ersten Zinsschritt unternehme und dann auch weitere folgten, sie vielleicht sogar die Zinsen noch etwas stärker anhebe als bisher gedacht, dann könnte das deshalb auch dem Eurokurs wieder aufhelfen, glaubt er. Dann könnte der Euro auch bald wieder bei 1,10 Dollar notieren oder sogar mehr. Die Kaufkraft des Dollar hält er aktuell ohnehin für überbewertet.

Die Märkte sind auch wegen der Ungewissheit so nervös. Wenn also das Gas aus Russland weiterhin fließen sollte, dann sollte das ebenfalls dem Euro weiter aufhelfen, hofft Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. "Ein so niedriger Eurokurs ist jedenfalls nicht gerechtfertigt."

Der Artikel erschien zuerst am 7.7.2022 und wurde am 12.7.2022 aktualisiert.