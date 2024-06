Brummt es in einem der lautesten und stimmungsvollsten Stadien der Fußball-Bundesliga auch bei der EURO? Die deutsche Mannschaft könnte dazu beitragen, wenn sie am 19. Juni gegen Ungarn ihr zweites Vorrundenspiel in Stuttgart bestreitet. Drei weitere Gruppenspiele und ein Viertelfinale wird es außerdem in der Arena geben, in der normalerweise der VfB Stuttgart die Fans begeistert.