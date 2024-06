EURO 2024: Niclas Füllkrug rettet Deutschlands Gruppensieg

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM dank Niclas Füllkrug die erste Niederlage abgewendet und den Gruppensieg gerettet. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann spielte am Sonntagabend in Frankfurt nach Rückstand noch 1:1 (0:1) gegen die Schweiz und beendet die Vorrunde damit als Erster mit sieben Punkten. Die Schweizer sind mit fünf Punkten Zweiter.

Vor 47.000 Zuschauern zeigte die deutsche Mannschaft die bislang schwächste Leistung der EM und tat sich lange schwer. Die vermeintliche Führung, erzielt durch einen Weitschuss-Aufsetzer von Robert Andrich, wurde nach Videobeweis nicht anerkannt, weil Jamal Musiala zuvor im Strafraum einen Schweizer gefoult hatte (17. Minute). Stattdessen gingen kurze Zeit später die Schweizer in Führung: Fabian Rieder eroberte im Mittelfeld den Ball und leitete einen Konter ein, den Dan Ndoye erfolgreich abschloss (28.).

Insgesamt hatten die Schweizer mehr gute Chancen und hätten sogar höher führen können. Ein zweiter Treffer durch Ruben Vargas zählte wegen Abseits aber nicht (84.). Erst in der Nachspielzeit fiel dann doch noch das erlösende Tor durch Joker Füllkrug (90.+2 Minute), mit dem die deutsche Mannschaft den Gruppensieg vor den Schweizern rettete.

"Eigentlich bin ich es nicht gewohnt, als Joker zu spielen", sagte Füllkrug im Interview mit dem deutschen Fernsehen und lächelte. "Die Flanke kam perfekt, ich musste nur ein bisschen Tempo aus dem Ball nehmen. Das war ein schöner Moment."

Achtelfinale ohne Tah gegen England?

Deutschland bestreitet sein Achtelfinale damit am Samstag um 21 Uhr MESZ in Dortmund. Mögliche Gegner sind England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Allerdings sah Abwehrspieler Jonathan Tah seine zweite Gelbe Karte und fehlt damit gesperrt. Die Entscheidung über den Widersacher in der ersten K.o.-Runde fällt am Dienstagabend beim Vorrundenfinale der Gruppe C. Deutschlands weiterer Weg bis ins Endspiel nach Berlin am 14. Juli würde damit über Stuttgart und München führen.

Die Schweiz startet am Samstag in Berlin in die K.o.-Phase. Mögliche Gegner der Eidgenossen um Kapitän Granit Xhaka vom deutschen Double-Sieger Bayer Leverkusen sind Titelverteidiger Italien, Kroatien und Albanien.

asz/tk (dpa, SID)

