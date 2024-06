EURO 2024: Deutschland erwartet gegen Ungarn schweres Spiel

Nach gutem Start in die Fußball-Europameisterschaft hofft das DFB-Team gegen Ungarn auf den nächsten Schritt in Richtung K.o.-Runde. Allerdings wartet ein unangenehmer Gegner, gegen den man zuletzt oft Probleme hatte.

Ausgangslage:

Während das DFB-Team nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland bereits die Qualifikation für das Achtelfinale klarmachen kann, ist die Partie für die Ungarn eine Art Endspiel. Die Mannschaft um Kapitän Dominik Szoboszlai hat ihr erstes Gruppenspiel gegen die Schweiz mit 1:3 verloren und braucht Punkte, um ein Aus in der Vorrunde zu verhindern.

Die deutsche Mannschaft geht nach dem Traumstart in die EM als Favorit ins Spiel, aber es wird entscheidend sein, wie die Ungarn auftreten. Das Schottland-Spiel hat gezeigt, dass Toni Kroos, Florian Wirtz und Co. Ihre Stärken dann entfalten können, wenn der Gegner sich eher zurückzieht und nicht früh draufgeht und bereits das deutsche Aufbauspiel stört. Es ist daher zu erwarten, dass das ungarische Team von seinem italienischen Trainer Marco Rossi anders eingestellt wird und es eher weniger Raum und Zeit für die deutschen Spieler geben wird.

Die Ungarn kennen ihre deutschen Gegner gut: Mit Torwart Peter Gulacsi und Innenverteidiger Willi Orban spielen zwei von ihnen in der Fußball-Bundesliga für RB Leipzig, mit Roland Sallai und Attila Szalai zwei weitere beim SC Freiburg. Dazu kommen Andras Schäfer von Union Berlin und Marton Dardai von Zweitligist Hertha BSC. Auch Dominik Szoboszlai spielte vor seinem Wechsel 2023 zum FC Liverpool mehr als zwei Jahre lang in Leipzig.

Stimmen vor dem Spiel:

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Wir wissen, es ist kein einmaliger Auftritt gegen Schottland. Es ist schon ein Projekt, das wir haben bei der EM. Und da bringt es uns nichts, nur das Eröffnungsspiel zu gewinnen und danach die Handbremse reinzuhacken. Es ist schon wichtig, weiter Gas zu geben."

Willi Orban (ungarischer Nationalspieler von RB Leipzig): "Die großen Nationen fallen uns leichter. Wir haben häufiger Favoriten geärgert, gegen die Deutschen gelang es uns tatsächlich besonders gut."

Marco Rossi (Trainer Ungarn): "Die Deutschen sind der härteste Gegner im Moment. Wir brauchen das perfekte Spiel."

Statistik:

Dass die Ungarn tatsächlich ein unangenehmer Gegner für das DFB-Team sind, zeigen die Ergebnisse der vergangenen Spiele. In den vergangenen drei Jahren gab es drei Duelle - eins in der EM-Vorrunde 2021, zwei in der Nations League - und keines konnte die deutsche Mannschaft gewinnen. Zuletzt setzte sich Ungarn in Berlin sogar mit 1:0 durch.

Insgesamt ist die Bilanz der beiden Teams ausgeglichen: Bei bislang 39 Duellen gab es 13 deutsche Sieg, 13 Unentschieden und 13 Erfolge für die Ungarn. Das Torverhältnis fällt mit 77:74 knapp zugunsten der Deutschen aus.

Das bedeutendste Spiel der beiden Mannschaften war das WM-Finale 1954, das in Deutschland den Namen "Wunder von Bern" bekam. Damals waren die Ungarn um Starspieler Ferenc Puskas große Favoriten. Doch nach zuvor 31 ungeschlagenen Spielen verloren sie ausgerechnet das Endspiel gegen Deutschland mit 2:3.