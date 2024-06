EURO 2024: "Bessermacher" Gündogan will Europameister werden

Es war einer dieser Momente, die Ilkay Gündogan zu einem der besten Mittelfeldspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft machen. In der 19. Spielminute des Eröffnungsspiels der EURO 2024 nimmt der Offensivspieler den Ball im Mittelfeld an und setzt mit einem perfekten Pass in den Strafraum Kai Havertz in Szene, der dadurch leicht die Vorlage zu Jamal Musialas 2:0-Treffer gegen Schottland geben kann. Wenig später holte Gündogan noch einen Elfmeter raus, den Havertz zur vorzeitigen Entscheidung nutzte. Am Ende feierte das DFB-Team um seinen Kapitän einen Traumstart in die Heim-EM.

"Eine Weltklasse-Leistung. Gerade mit dem Druck, der auch schon immer auf ihm lastet von außen", lobte Team-Kollege Thomas Müller nach dem Spiel die Leistung Gündogans. "Wenn man sich die ersten drei Tore anschaut, überall hat er seinen Fuß mit drin. Auch beim ersten übrigens. Mit dem Laufweg macht er die Tür auf, das sieht am Ende immer keiner."

Ilkay Gündogan: "...dann würde ich lügen"

Gündogan lieferte beim ersten Spiel der Heim-EM eine starke Leistung ab, ordnete die Offensive der DFB-Elf, gab Anweisungen und sorgte immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Gäste aus Schottland. Vor allem Musiala, Florian Wirtz und Havertz profitierten von Gündogans Einsatz.

Ilkay Gündogan (re.) wird vor dem 3:0 gefoult - den berechtigten Strafstoß verwandelt Kai Havertz Bild: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

"Für mich und sicher auch für Flo ist es wichtig, dass wir die Sicherheit von hinten haben und einfach frei sein können, um unsere Aktionen durchzuführen", hatte Musiala vor dem Start der EM über Gündogan gesagt. Rund 91 Prozent seiner Pässe fanden einen Abnehmer - der Offensivspieler zeigte sein bestes Spiel im DFB-Trikot seit Monaten.

"Es tut immer gut, als Mannschaft ein gutes Spiel zu machen. Wenn man selbst mit seinen Aktionen etwas dazu beitragen kann, ist es umso schöner", sagte der Spielmacher nach der Partie und ergänzte: "Ich bin froh, dass ich heute der Bessermacher für meine Mitspieler sein durfte und konnte und trotzdem gilt es jetzt, keinen Schritt weniger zu machen."

Aufgrund der schwächeren Auftritte des 33-Jährigen hatte es teils harsche Kritik an seiner Person und seinem Spiel gegeben. "Ich bin generell ein sehr nachdenklicher und reflektierender Mensch, der sich selbst auch hinterfragt", gab der Kapitän vor dem EM-Auftakt zu. "Wenn ich sagen würde, es beschäftigt mich gar nicht, würde ich lügen."

Der "Bessermacher" will mehr

Gündogan hat nun zum richtigen Zeitpunkt seine Form gefunden und kann in dieser Verfassung sehr wertvoll für das DFB-Team sein. Dementsprechend erleichtert war Bundestrainer Julian Nagelsmann, der immer an seinem Kapitän festgehalten hatte. "Er hat sehr gut gespielt, sehr engagiert und fokussiert und er hätte ein Tor verdient gehabt", sagte der 36-jährige Trainer nach dem Auftaktsieg.

Nagelsmann hatte nach seinem Amtsantritt im September 2023 verkündet, dass Gündogan der Kapitän der Nationalmannschaft bleiben werde - trotz schon damals aufkommender Kritik an dem Offensivspieler.

"Es bedeutet unfassbar viel, es ist ein Riesenprivileg", sagte Gündogan zum Amt des Kapitäns und fügte an: "Teil dieser Mannschaft zu sein, dieses Landes zu sein, und das deutsche Team und auch das deutsche Volk mit Stolz vertreten zu dürfen, ist natürlich eine unfassbare Ehre", so der 32-Jährige. Der Spielmacher ist der erste Spieler mit Migrationshintergrund, der eine DFB-Elf als Kapitän in ein Turnier führt.

İlkay Gündoğan "Wir wollen Europameister werde"

Das Eröffnungsspiel gegen Schottland war Gündogans 78. Spiel für die Nationalelf. In seinem fünften Turnier will der Kapitän nun endlich auch für Deutschland erfolgreich sein. Auf Vereinsebene hat er nahezu alles erreicht.

Mit Manchester City gewinnt Ilkay Gündogan unter Trainer Pep Guardiola die Champions League 2023 Bild: Shaun Brooks/Action Plus/picture alliance

Mit Manchester City holte Gündogan das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und dem Erfolg in der Champions League unter Trainer Pep Guardiola. Auch nach seinem Wechsel zum FC Barcelona wurde der Mittelfeldspieler schnell zu einem wichtigen Spieler in der spanischen Liga.

Am 14. Juli will er nun den EM-Pokal in den Berliner Nachthimmel stemmen. "Wir wollen Europameister werden", sagte Gündogan und ergänzte eine Bitte an die Fans in Deutschland: "Wir können bei dieser Heim-Europameisterschaft auf so vielen Ebenen gewinnen. Als gute Gastgeber, als weltoffene Gesellschaft. Und hoffentlich am Ende auf dem Platz. Helft uns bitte, damit unser Traum gemeinsam wahr wird", so der Mittelfeldstratege.