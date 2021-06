EURO 2020: Wales rettet Punkt gegen die Schweiz

Die Enttäuschung war den Schweizer Fans im Stadion von Baku anzusehen. Sie hatten sich beim EM-Auftakt gegen den vermeintlichen Außenseiter Wales mehr ausgerechnet als "nur" ein 1:1 (0:0). Nachdem Bundesliga-Profi Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach die Eidgenossen kurz nach der Pause durch einen Kopfballtreffer nach einer Ecke verdient in Führung gebracht hatte (49. Minute), verpassten es die Schweizer, das Spiel endgültig zu entscheiden. Stattdessen gelang Wales durch Kieffer Moore, der ebenfalls per Kopfball nach einem Eckball traf, noch der Ausgleich (74.).

Einem weiteren Treffer der Schweiz durch Mario Gavranovic in der Schlussphase wurde wegen Abseitsstellung die Anerkennung versagt. In der 90. Minute scheiterte Embolo mit einem Kopfball am starken Wales-Keeper Danny Ward und vergab die letzte Chance auf den Sieg. Die Schweiz und ihr Trainer Vladimir Petkovic stehen nach dem Punktverlust zum Auftakt im zweiten Gruppenspiel gegen EM-Auftaktsieger Italien am kommenden Mittwoch bereits unter Druck. Wales trifft dann auf die Türkei.