EURO 2020: Ungarn führt gegen Deutschland

DEUTSCHLAND - UNGARN 0:1

(Parallelspiel der Gruppe F in Budapest: Portugal - Frankreich 1:0)

----------------

0:1 Adam SZALAI (11.)

Szalai vollendet einen Konter der Ungarn per Kopf zum 1:0 für sein Team

----------------

Aufstellungen:

Deutschland: Neuer/Bayern München (35 Jahre/103 Länderspiele) - Ginter/Borussia Mönchengladbach (27/43), Hummels/Borussia Dortmund (32/75), Rüdiger/FC Chelsea (28/44) - Kimmich/Bayern München (26/58), Gündogan/Manchester City (30/49), Kroos/Real Madrid (31/105), Gosens/Atalanta Bergamo (26/10) - Sané/Bayern München (25/33), Havertz/FC Chelsea (22/17), Gnabry/Bayern München (25/25).

Ungarn: Gulacsi/RB Leipzig (31 Jahre/43 Länderspiele) - Nego/FC Fehervar (30/11), Botka/Ferencvaros Budapest (26/13), Orban/RB Leipzig (28/25), Attila Szalai/Fenerbahce Istanbul (23/16), Fiola/FC Fehervar (31/38) - Kleinheisler/NK Osijek (27/37), Nagy/Bristol City (25/51), Schäfer/Dunajska Streda (22/9) - Adam Szalai/FSV Mainz 05 (33/73), Sallai/SC Freiburg (24/25).

Protest mit Regenbogenfahne während der ungarischen Nationalhymne





Ausgangslage:

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw möchte mit dem Einzug in die Runde der 16 besten Teams ihr erstes Minimalziel auf dem Weg zu einem guten und zufriedenstellenden Turnierergebnis erreichen. Der Weg dorthin ist dank der Tatsache, dass sich auch die vier besten Gruppendritten qualifizieren, auf mehrere Arten möglich. So würde in der Arena von München, die nach dem UEFA-Verbot nicht in Regenbogenfarben erleuchtet ist, bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen, jedoch will sich das deutsche Team nicht auf Rechenspiele einlassen. Zumal durch den Sieg gegen Portugal und das gleichzeitige Unentschieden der Franzosen gegen die Ungarn wieder alles möglich wurde.

Gewinnen und im besten Fall Gruppensieger werden - so lautet daher die Devise. Dann ginge es im Achtelfinale in Bukarest gegen einen Gruppendritten weiter. Wird man Zweiter, wäre London der Spielort und England der Gegner. Als Gruppendritter bekäme man es entweder in Sevilla mit dem Weltranglistenersten Belgien oder in Budapest mit den Niederlanden zu tun.

Statistik:

Das EM-Gruppenspiel ist das erste Aufeinandertreffen der Teams in einem Pflichtspiel seit dem WM-Endspiel 1954. Insgesamt ist es der 35. Vergleich, wobei die Bilanz fast ausgeglichen ist. Deutschland feierte 13 Siege und musste elf Niederlagen hinnehmen. Zehnmal trennte man sich unentschieden. Das bislang letzte Duell gab es im Juni 2016. Damals gewann die DFB-Elf mit 2:0.