EURO 2020: Ukraine setzt sich gegen Nordmazedonien durch

Gut, wenn ein Stürmer gleich mehrere Qualitäten auf sich vereint. Traf Andriy Jarmolenko im ersten Spiel gegen die Niederlande noch aus gut 25 Metern, war es gegen Normazedonien im zweiten EM-Spiel der berühmte "Torriecher", der den ukrainischen Mittelstürmer ausmachte. Am Ende gewann die Ukraine verdient mit 2:1 (2:1) gegen den Außenseiter in Gruppe C.

Beim Eckstoß in der 29. Minute stand der 31-jährige Stürmer nach einer Verlängerung per Hacke von Oleksandr Karavayev goldrichtig am zweiten Pfosten und hatte aus einem Meter Entfernung keine Mühe, den Ball zur ukrainischen Führung zu verwerten - klassisch abgestaubt. Und die Ukraine lehnte sich in der Folge nicht zurück, sondern ging auf das 2:0. Das fiel dann auch wenige Minuten später: Roman Jaremtschuk machte in der 34. Minute nach feinem Zuspiel von Jarmolenko alles richtig und schloss aus vollem Lauf ins kurze Eck ab.

Jubel mit Schevchenko

Sein Jubellauf führte den ukrainischen Offensvistar direkt in die Arme von Trainer Andriy Schevchenko - einst Stürmer von Weltklasseformat beim AC Mailand und dem FC Chelsea und heute mit 44 Jahren jüngster Trainer dieser EM. Und der ehemalige Torjäger dürfte an der Konsequenz seiner Offensivleute großen Gefallen gefunden haben - neben der spielerischen Überlegenheit beeindruckte besonders die Chancenverwertung seines Teams.

Treffer zählt nicht: Nach seinem Tor im ersten Spiel gegen Österreich ging Goran Pandev gegen die Ukraine leer aus

Das änderte sich allerdings in der Folge. Erst traf Ezgjan Alioski per Elfmeter-Nachschuss zum Anschluss für den Außenseiter (57.), nachdem ein zuvor von Goran Pandev erzielter Treffer aberkannt worden war. Anschließend hätte Wiktor Zyhankow alles klar machen können. Doch der Mann von Dynamo Kiew legte den Ball freistehend aus bester Position knapp am langen Pfosten vorbei. Am Ende nicht spielentscheidend. Ebenso wenig wie der verschossene Elfmeter von Ruslan Malinowskyj (84.).

Doch trotz mangelnder Chancenverwertung im zweiten Durchgang rettete die Ukraine den Vorsprung ins Ziel und ist nach der Auftaktniederlage gegen Gruppenfavorit Niederlande wieder im Rennen um das Achtefinale. Doch rundum zufrieden war Schevchenko nach dem Spiel nicht. "Wir hatten genug Chancen, das Spiel früher zu entscheiden. Wir hätten das dritte Tor machen müssen", haderte der Trainer nach dem erst zweiten EM-Sieg überhaupt für sein Land.

Für EM-Debütant Nordmazedonien hingegen ist das Gruppen-Aus nach den ersten zwei EM-Spielen der Geschichte besiegelt. Doch immerhin konnte das Team um Altstar Goran Pandev bei beiden Auftritten ein Tor erzielen und wird im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande am kommenden Montag nochmal alles geben.

Ukraine - Nordmazedonien 2:1 (2:0)

Tore: Yarmolenko 1:0 (29.); Yaremchuk (2:0 (34.); Alioski 2:1 (57.)

