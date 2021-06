Euro 2020: Tschechien und Schick schocken Schottland

Die Schotten haben es gar nicht gerne, wenn man etwas mit ihnen anstellt, was sie nicht gewollt haben. Der Brexit dieser englischen Snobs? Wollte Schottland nicht, hat es trotzdem bekommen. Bei der Europameisterschaft in einer Gruppe mit England spielen: Wer will das denn schon? Und dann noch das erste Spiel gegen Tschechien verlieren? Auch das ist passiert, und jetzt schauen die Schotten etwas "peelie-wally" - blass um die Nase, weil sie bereits nach dem Auftakt der Europameisterschaft und dem 0:2 (0:1) gegen die Tschechen ums Überleben kämpfen.

Chancen waren da

.... wenigstens die Landung im Tor gerät dann noch synchron. Nützt dem schottischen Keeper aber nichts mehr. Hier springt der Ball schon wieder vor die Linie, er war vorher drin.

Das hätte gar nicht sein müssen. Denn nach einer rustikalen Anfangsphase hatte Schottland vor 12.500 Zuschauern in Glasgow durchaus seine Chancen. Die Tore aber machten die Tschechen. Genauer gesagt: ein Tscheche. Patrik Schick schenkte den Schotten per Kopf nach einer Eckball-Standardsituation einen ein (42. Minute). Und dann, als sich die Schotten zusammenrauften und die einheimischen Fans im Hampden Park schon Freudengesänge anstimmten, nahm Schick aus ca. 45 Metern Maß - er hatte gesehen, dass der schottische Keeper David Marshall wieder einmal weit vor seinem eigenen Kasten stand. Marshall versucht, seinen Fehler noch durch einen beherzten Lauf nach hinten wieder gut zu machen. Doch gegen das vom Himmel fallende, runde Unheil konnte er nichts mehr machen. Der Torwart landet im Netz, der Ball aber eben auch.

Schottland muss in dieser Gruppe nun vor allem darauf hoffen, dass die Kroaten so harmlos bleiben wie bei ihrer Auftaktniederlage am Sonntag gegen England. Ansonsten dürften Steve Clark und sein Team keine großen Chancen mehr auf ein Weiterkommen haben.