EURO 2020: Türkei gegen Italien

Ausgangslage:

Nach fünf Jahren Abstinenz von der großen Turnier-Bühne ist die Sehnsucht in Italien groß - immerhin hatte die Squadra Azzurra die WM 2018 verpasst, weil sie im Playoff Schweden unterlegen war. Dieser Tiefpunkt nagt bis heute an der Fußballseele. Diesmal soll alles besser werden. Der neue Coach Roberto Mancini hat für die EM eine Auswahl aus jungen Talenten und erfahrenen Routiniers zusammengestellt und mit seiner Mannschaft zuletzt 27 Mal in Serie gewonnen. Zum Auftakt fehlt allerdings mit dem wohl noch verletzten Marco Verratti ein wichtiger Mann im Mittelfeld.

Das macht die Aufgabe gegen die kämpferische türkische Nationalmannschaft nicht leichter. Vor allem die Abwehr um den früheren Bundesliga-Spieler Caglar Söyüncü und Juventus-Profi Merih Demiral gilt als stärkster Mannschaftsteil. Aber auch offensiv hat die aktuelle Generation einiges zu bieten. Hinter dem gesetzten Sturm-Routinier Burak Yilmaz wirbeln der Ex-Leverkusener Hakan Calhanoglu, Yusuf Yazici vom französischen Meister OSC Lille und der Düsseldorfer Kenan Karaman.

Stimmen vor dem Spiel:

Roberto Mancini (Trainer Italien): "Es ist eine große Ehre, das eigene Land zu vertreten. Wir können es nicht erwarten, dass es losgeht."

Leonardo Bonucci (Italien): "Wir haben lange auf diese EM gewartet und jetzt ist sie endlich da."

Giorgio Chiellini (Italien): "Wir sind scharf darauf, wieder zurückzukommen."

Senol Günes (Trainer Türkei): "Für uns hängt sehr viel vom Eröffnungsspiel ab."

Hakan Calhanoglu (Türkei): "Ich hoffe, wir bekommen die drei Punkte. Wir werden unser Bestes auf dem Platz geben."

Vor dem Anpfiff:

Bevor in Rom der Ball rollt, wird statt einer Eröffnungszeremonie auf dem Rasen eine "virtuelle Show der Superlative", so die UEFA, geboten. U2-Frontmann Bono, Gitarrist The Edge und DJ Martin Garrix sind für den musikalischen Höhepunkt fest eingeplant. Der offizielle Song heißt "We Are The People". Wie schon im Finale der Champions League in Porto soll sich das Stadion für die Show digital verwandeln. "Dank modernster Technologie", wie die UEFA schrieb. Der Rasen wird sich in eine blau-weiße Flamme verwandeln.