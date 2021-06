EURO 2020: Schweiz schmeißt Weltmeister Frankreich raus

180 Millionen Euro. Der Marktwert von Frankreichs Superstar Kilian Mbappe. Ein Haufen Geld. Der teuerste Fußballspieler der Welt. Um 0 Uhr 45 Orstzeit in Bukarest war dieser Kilian Mbappe nur noch ein Häuflein Elend, das mit gesenktem Haupt vom Platz schlich. Mbappe hatte gerade den entscheidenden zehnten Schuss im EM-Achtelfinale abgegeben und war am Schweizer Yann Sommer gescheitert. "Das ist Geschichte, wir sind unheimlich stolz", sollte Sommer nach der Partie im TV sagen. Der Weltmeister ausgeschieden gegen den Außenseiter, 4:5 im Shootout, zuvor hatte es 3:3 (3:3) nach 90 und auch nach 120 Minuten gestanden.

Dieser Fehlschuss des 22-Jährigen war symptomatisch für seine gesamte Leistung bei diesem Turnier. Ein Abseitstor gegen Deutschland beim 1:0 in der Vorrunde, mehr sprang nicht heraus. Mbappe konnte der Euro 2020 nicht seinen Stempel aufdrücken. Im Gegenteil: gegen die Schweizer ein paar vergebene Chance, die größte in der 110. Minute - Außennetz.

Nicht seine EM: Kilian Mbappe trifft nicht mehr - auch nicht vom Punkt.

Schweiz vergibt Führung und Strafstoß

Es war ein Abend mit vielen Helden, mit strahlenden und tragischen wie Mbappe. Zunächst schien das Glück auf Seiten der Eidgenossen. Haris Seferovic (15.) verwandelte eine Flanke mit dem Kopf zum 1:0, durfte sich feiern lassen. Dann der erste Sündenbock: Benjamin Pavard, der schon vor der Schweizer Führung nicht gut ausgesehen hatte, räumt in der 54. Minute Steven Zuber ab, nach VAR-Intervention und Kontrollblick auf den Monitor entscheidet Schiedsrichter Fernando Andres Rapallini aus Argentinien auf Strafstoß. Frankreich steht vor dem wahrscheinlichen Aus bei dieser Europameisterschaft.

Doch diesmal versagen Ricardo Rodriguez die Nerven. Sein Versuch ist zu schwach geschossen, zu unplatziert für Torhüter Hugo Loris (55.). Der Fehlschuss leitet die scheinbare Wende ein. Rückkehrer Karim Benzema bringt die Franzosen innerhalb von 102 Sekunden in Front (57./59.). Die Schweizer schienen gebrochen, zumal Mittelfeldstratege die jetzt wie im Rausch kombinierenden Weltmeister mit einem Traumtor aus 25 Metern in den Winkel auf 3:1 davonziehen ließ. Sommer will in dieser Phase eine gewisse Überheblichkeit beim Gegner festgestellt haben. Außerdem habe man sich vor dem Spiel eingeschworen: "Egal was, kommt, egal, wie es steht - wir gehen bis zum Ende."

Eigentlich kein Elfmetertöter: Yann Sommer. Den Versuch von Mbappe kann er aber entschärfen.

Ausgleich in der Schlussminute

Doch die Schweizer ließen sich nicht unterkriegen, der gute Seferovic war wieder per Kopf zur Stelle, verkürzte auf 2:3 (81.). Und kurz vor Abpfiff der regulären Spielzeit glich der eingewechselte Mario Gavranovic zum 3:3 aus (90.). "Es war ein unglaublicher Fußballabend. Wir haben sehr viel Herz gezeigt, sehr viel Moral", sagte Sommer im Überschwang.

Auch in der Overtime blieb die Partie vor 24.000 Zuschauern im Stadion hochklassig und vor allem hochspannend. Chancen auf beiden Seiten, Einsatz, Leidenschaft. Weitere Tore aber wollten nicht fallen. So musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

Yann Sommer, der noch nie bei einem Turnier einen Elfmeter gehalten hatte, der in der Bundesliga in der vergangenen Saison keinen einzigen Strafstoß vereitelte, ausgerechnet dieser Yann Sommer entschärfte den Schuss des teuersten Fußballprofis der Welt. Sommer durfte feiern, Kilian Mbappe ließ den Traum der Franzosen vom Weiterkommen platzen. Die Schweiz trifft nun im Viertelfinale am 2.7. um 18 Uhr in St. Petersburg auf Spanien. Es ist das erste mal seit der Weltmeisterschaft 1954 im eigenen Land, dass die Eidgenossen unter den besten Acht bei einem großen Turnier stehen.