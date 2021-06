EURO 2020: Schweden reicht Forsbergs Elfmetertreffer gegen die Slowakei

Das war ein ganz laues Sommerlüftchen, das in Halbzeit eins durch das Stadion in St. Petersburg wehte: Schweden und die Slowakei neutralisierten sich nahezu vollständig - Torchancen? Lange Zeit völlige Fehlanzeige. Am Ende hatten die Schweden bei diesem Duell der Gruppe E aber die Nase vorn und gewannen mit 1:0. Emil Forsberg erzielte nach 77 Minuten das Tor des Tages.

Forsberg trifft vom Punkt

Im zweiten Durchgang schalteten beide Teams bei fast tropischen Temperaturen einen Gang hoch und kamen zu Chancen. Erst parierte Schwedens Torhüter Robin Olsen mit einem Reflex einen Kopfball des Slowaken Juraj Kucka. Wenige Augenblicke später tat es ihm sein Gegenüber Martin Dubravka bei einem Kopfball von Bundesliga-Profi Ludwig Augustinsson gleich.

Die Entscheidung: Emil Forsberg trifft per Elfmeter

Doch in der 74. Minute unterlief Dubravka ein folgenschwerer Fehler, als er den von Alexander Isak in den Raum geschickten Robin Quiason im Strafraum von den Beinen holte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Emil Forsberg souverän. Es war Forsbergs zehnter Treffer im Nationaltrikot, der die Schweden auf die Siegerstraße brachte.

Die Slowakei hatte anschließend nicht mehr viel zu bieten, Schweden die besseren Chancen. Es reichte für die Minimalisten aus Schweden zum ersten Sieg. "In der ersten Halbzeit standen wir zu tief, da war der Druck auf uns zu groß. Aber wir waren mental stark und wussten, dass wir sie schlagen können", sagte Siegtorschütze Forsberg nach dem Spiel. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Spanien hat Schweden mit nur einem erzielten Treffer vier Punkte auf dem Konto und gute Chancen, das Achtelfinale zu erreichen.

Schweden - Slowakei 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Forsberg (77.)

