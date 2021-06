Euro 2020: Schottland und Polen verlieren Auftaktspiele

Wenn Robert Lewandowski ausnahmsweise kein Tor erzielt, ist das für den Gegner meist die beste Nachricht des Tages. Im Spiel der Gruppe E zwischen Polen und der Slowakei hat der Stürmerstar des FC Bayern nicht getroffen, aber die beste Nachricht des Tages für die slowakischen Gegner ging von einem anderen Kontrahenten aus: Grzegorz Krychowiak hat mit seinem vom Schiedsrichter angeordneten vorzeitigen Gelb-Rot-Ausscheiden aus dem zentralen Mittelfeld der Polen die Slowakei wohl vor einer Niederlage bewahrt. Nach wiederholtem Foulspiel muss der Pole in der 62. Minute vom Platz - und wenig später erzielen die in Überzahl agierenden Slowaken den 1:2-Endstand.

Rote Karte ändert alles

Aus Sicht der Polen kann man sagen: dumm gelaufen. Gerade in der zweiten Hälfte waren Lewandowskis Hinter- und Nebenmänner immer besser ins Spiel gekommen - und eigentlich stellten sich zu diesem Zeitpunkt nach dem Ausgleich durch Karol Linetty unmittelbar nach Wiederanpfiff (46.) alle auf eine Führung der polnischen Mannschaft ein. Der Platzverweis für Krychowiak setzte der Drangphase aber ein abruptes Ende.

Zuvor hatte der ehemalige Nürnberger Stürmer Robert Mak in der ersten Hälfte die polnische Defensivabteilung alt aussehen lassen und mit einem Alleingang von links in den Strafraum die Führung besorgt. Da Polens Torwart Wojciech Szczesny den Ball vom Pfosten aus noch mitbekommt, wird der Treffer (18.) schließlich als Eigentor durch Keeper gewertet.

Setzt sich durch und macht den Treffer: der Slowake Robert Mak (rechts)

Und dann, als zehn Polen für elf laufen mussten, nutzt Milan Skriniar die nächstmögliche Chance nach dem Platzverweis zum Siegtreffer (69.). Ob Lewandowski oder andere polnische Spieler für den nächsten Gegner Spanien ungewollt ähnlich gute Nachrichten bereithalten?

Schottland verliert Auftaktspiel in Glasgow

Auch Schottland hat zum Auftakt verloren und muss bereits nach dem ersten Spiel der Europameisterschaft und dem 0:2 (0:1) gegen die Tschechen ums Überleben bangen. Denn die Gruppe birgt mit England und Kroatien ziemliche Brocken.

Chancen waren da

Schottlands Keeper David Marshall ließ sich beim 0:2 aus 45 Metern von Tschechiens Patrick Schick überrumpeln

Das hätte gar nicht sein müssen. Denn nach einer rustikalen Anfangsphase hatte Schottland vor 12.500 Zuschauern in Glasgow durchaus seine Chancen. Die Tore aber machten die Tschechen. Genauer gesagt: ein Tscheche. Patrik Schick schenkte den Schotten per Kopf nach einer Eckball-Standardsituation einen ein (42. Minute). Und dann, als sich die Schotten zusammenrauften und die einheimischen Fans im Hampden Park schon Freudengesänge anstimmten, nahm Schick aus ca. 45 Metern Maß - er hatte gesehen, dass der schottische Keeper David Marshall wieder einmal weit vor seinem eigenen Kasten stand. Marshall versucht, seinen Fehler noch durch einen beherzten Lauf nach hinten wieder gut zu machen. Doch gegen das vom Himmel fallende, runde Unheil konnte er nichts mehr machen. Der Torwart landet im Netz, der Ball aber eben auch.

Matchwinner mit zwei Toren: Patrik Schick kann auch noch Mitspieler auffangen

Schottland muss in dieser Gruppe nun vor allem darauf hoffen, dass die Kroaten so harmlos bleiben wie bei ihrer Auftaktniederlage am Sonntag gegen England. Ansonsten dürften Steve Clark und sein Team keine großen Chancen mehr auf ein Weiterkommen haben.