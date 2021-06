EURO 2020: Russland schlägt Finnland dank Traumtor

Für die Nationalmannschaft Finnlands ist diese Europameisterschaft schon jetzt ein außergewöhnliches Turnier. Da war zunächst der erste Sieg im ersten EM-Endrundenspiel des Landes. Finnland schlug Dänemark nach der erschreckenden Unterbrechung durch den Zusammenbruch des dänischen Spielers Christian Eriksen. Über das 1:0 konnten sich die Finnen nicht wirklich freuen, und übermittelten dem Gegenspieler vor dem zweiten Spiel der Gruppe B ihre Genesungswünsche auf dem T-Shirt beim Aufwärmen.

"Gute Besserung, Christian!" Eine Nachricht der Finnen auf den T-Shirts für den zusammengebrochenen dänischen Gegner Christian Eriksen

Danach schien es in der Partie gegen Russland lange Zeit so, als hätten die Skandinavier den Schreck der Auftaktpartie, den man auch als Profisportler erst einmal abschütteln muss, gut hinter sich gelassen. Aggressiv und spielfreudig ließen sie die "Heimmannschaft" in St. Petersburg nicht gut aussehen. Aus Sicht der Finnen ein Jammer, dass das wunderbare Tor von Joel Pohjanpalo in der 3. Spielminute wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegeben wurde.

Erleichterung bei Russland

Ein Jammer auch deshalb, weil die Russen, die nicht besonders inspiriert zu Werke gingen, durch den Treffer von Linksfuß Aleksey Miranchuk in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2.) in Führung gingen. Die finnische Defensive schaut eher zu, statt einzugreifen. Dankbarkeit und Erleichterung bei Russland, das den Sieg dringend brauchte und den Vorsprung gegen die Finnen ins Ziel tragen konnte.