EURO 2020: England gegen Deutschland

Ausgangslage:

Englands Nationalteam will erstmals seit 55 Jahren wieder in einem K.o.-Spiel gegen Deutschland gewinnen. Zum bislang letzten Mal gelang das im WM-Finale von Wembley 1966. An gleicher Stelle wollen dagegen die Deutschen alles dafür tun, dass die Fahrt nach London zum 198. Länderspiel seiner Amtszeit nicht zur letzten Dienstreise für Joachim Löw als Bundestrainer wird. Damit das gelingt, sollen im Vergleich zum nervenaufreibenden Ungarn-Spiel der Mentalitätsspieler Thomas Müller (für Leroy Sané) und Leon Goretzka (für Ilkay Gündogan) in die Startelf rücken. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Robin Gosens und Antonio Rüdiger. Beide Spieler leiden unter einem "kleinen Infekt", wie Bundestrainer Joachim Löw am Montagabend in London berichtete.

Ungeachtet der genauen Startaufstellungen werden die beiden Kapitäne, Manuel Neuer und Harry Kane, mit einer Spielführer-Binde in Regenbogenfarben auflaufen. Außerdem wollen die DFB-Spieler vor dem Anpfiff gemeinsam mit ihren englischen Gegnern niederknien, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Englands Nationalteam war dafür vor der EM von Teilen der eigenen Fans hart kritisiert worden.

Stimmen:

Manuel Neuer: "Jetzt entscheidet jede Kleinigkeit, da müssen wir hellwach sein. Eine stabile Defensive ist jetzt elementar wichtig für unser Spiel."

Thomas Müller: "Wir wollen den nächsten Schritt machen."

Robin Gosens: "Das Finale ist das Ziel."

Gareth Southgate: "Diese Mannschaft kann mit diesem Spiel Geschichte schreiben und den Menschen für die Zukunft Erinnerungen an Duelle zwischen Deutschland und England mitgeben, die anders sind als die, mit denen sie in den letzten Tagen überflutet worden sind."

Statistik:

Der "Klassiker" zwischen England und Deutschland hat schon viele denkwürdige Momente geliefert: das Wembley-Tor, die Elfmeterschießen 1990 und 1996, der nicht gegebene Treffer von Frank Lampard bei der WM 2010, Didi Hamanns Fernschuss beim letzten Spiel im alten Wembley-Stadion. Ob diesmal ein weiterer Meilenstein hinzukommt? Insgesamt ist die Bilanz vor dem 37. Duell der beiden Nationalteams fast ausgeglichen: 15 Mal hat Deutschland gewonnen, 16 Mal die Engländer. Fünf Partien - darunter auch die bislang letzte, ein Testspiel im November 2017 (0:0) - endeten unentschieden. Allerdings ist das Torverhältnis bemerkenswert. Während Deutschland bislang 45 Mal ins englische Tor traf, haben die Engländer gegen die Deutschen schon 70 Mal eingenetzt. Im Wembley-Stadion hat England allerdings seit 1975 nicht mehr gegen Deutschland gewinnen können. Damals besiegte das Team der "Three Lions" um Kevin Keegan Franz Beckenbauer und Co. mit 2:0. Seitdem gab es vier Siege für Deutschland und ein Unentschieden.

Zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen England halten wir Sie an dieser Stelle immer auf dem neuesten Stand. Anpfiff ist am Dienstag um 21 Uhr MESZ.