EURO 2020: Dänemark steht im Halbfinale

Die Achterbahnfahrt der Gefühle bei dieser Fußball-Europameisterschaft geht für Dänemarks Nationalmannschaft weiter: Im Viertelfinale gewannen die Dänen gegen Tschechien mit 2:1 (2:0). Vor 19.000 Zuschauern erwischte Dänemark im Olympiastadion von Baku einen Traumstart: Nach einer frühen Ecke stand Thomas Delaney von Borussia Dortmund ganz frei und köpfte aus etwa zehn Metern zum 1:0 ein (5. Minute). Ein schönes Tor, allerdings hätte es die Ecke gar nicht geben dürfen, da mit Kasper Dolberg ein Däne zuletzt am Ball war.

Das zweite Tor der Dänen - diesmal regulär - fiel kurz vor der Pause. Eine perfekt getimte Außenrist-Flanke aus vollem Lauf von Joakim Maehle landete genau auf dem Fuß von Dolberg, der aus fünf Metern volley vollendete (42.). Trotz der Fehlentscheidung vor dem ersten Treffer war es eine verdiente Führung für die Dänen.

Schicks fünfter Turniertreffer reicht nicht

Mit dem Anpfiff der zweiten Hälfte brachte Tschechiens Trainer Jaroslav Silhavy mit Stürmer Michal Krmencik und Mittelfeldspieler Jakub Jankto zwei frische Spieler, die gleich für Belebung sorgten. Die Tschechen zogen vom Wiederanpfiff weg ein regelrechtes Powerplay auf und hatten mehrere gute Chancen. Der vierte Torschuss innerhalb von drei Minuten war dann drin: Bundesliga-Stürmer Patrik Schick von Bayer 04 Leverkusen erzielte sein fünftes Tor bei dieser EM (48.). Der 25-Jährige zog damit mit Cristiano Ronaldo gleich.

Der frühe Anschlusstreffer von Patrik Schick brachte nicht die erhoffte Wende

Dänemarks Coach Kasper Hjulmand reagierte prompt, dirigierte seine Mannschaft etwas weiter nach vorne und schaffte es so, wieder die Kontrolle im Spiel zu übernehmen. Zudem wechselte er nach einer knappen Stunde den Leipziger Angreifer Yussuf Poulsen ein, der mit einigen Kontern immer wieder für Entlastung und Gefahr vor dem tschechischen Tor sorgte. Den Tschechen gelang in der Folge kaum noch etwas nach vorne.

Nur einmal hätte es gefährlich werden können: In der 84. Spielminute brachte Dänemarks Kapitän Simon Kjaer den Tschechen Matej Vydra kurz vor der eigenen Strafraumgrenze zu Fall. Doch statt auf Freistoß für Tschechien zu entscheiden, ließ der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers weiterspielen - trotz vehementer Proteste der Tschechen. So endete die Partie mit 2:1 für Dänemark.

Auf und ab für Dänemark

Für die Dänen entwickelt sich die EM nach anfänglichem Horrorszenario doch noch zur Erfolgsgeschichte: Im ersten Turnierspiel der Dänen in Kopenhagen gegen Finnland war ihr Spielmacher Christian Eriksen mit einem Herzstillstand zusammengebrochen und erfolgreich wiederbelebt worden. Das Team war zunächst geschockt, verlor neben der fortgesetzten Auftaktpartie gegen die Finnen auch das zweite EM-Spiel gegen Belgien und stand vor dem frühen Aus. Erst mit einem 4:1-Sieg gegen Russland rettete man sich im letzten Vorrundenspiel vor begeistertem eigenem Publikum in Kopenhagen in die K.o.-Runde. Im Achtelfinale gegen Wales ritten die Dänen dann auf der Euphoriewelle und gewannen klar mit 4:0.

Gegner im Halbfinale von London am Mittwoch ist nun der Sieger der Partie Ukraine gegen England. Ob die dänische Achterbahnfahrt dann noch weiter nach oben geht? Zuvor hatte sich im Viertelfinale Italien gegen Belgien durchgesetzt und Spanien im Elfmeterschießen gegen die Schweiz gewonnen. Die beiden treffen im ersten Halbfinale am Dienstag aufeinander. Spielort ist ebenfalls das Londoner Wembley-Stadion.