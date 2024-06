Euphorische Fans bei der EURO 2024: "Fußball bedeutet Glück"

"Wir sind immer in Orange gekleidet. Man kann sofort sehen, wo wir sind", erzählt John der DW mit leuchtenden Augen. "Man weiß also, wo man hingehen muss, um eine gute Zeit zu haben." Der niederländische Fußballanhänger ist auf dem Weg ins Leipziger Stadion, wo das zweite Gruppenspiel seiner Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich ansteht. "Die holländischen Fans sind immer gut gelaunt", ergänzt Resahn und strahlt: "Sie sind immer für eine Party zu haben. Überall sind glückliche Menschen."

Wie schon beim ersten Spiel der Niederländer bei der EURO 2024 versammeln sich auch in Leipzig tausende Anhänger der Elftal im Zentrum und verwandeln die Stadt in eine große Partyfläche. Bereits am frühen Nachmittag ist der "Fan Meeting Point" am Wilhelm-Leuschner-Platz am Rand der Leipziger Innenstadt prall gefüllt.

Die Fans der Niederlande sind in ihren orangenen Fan-Outfits auch in Leipzig nicht zu übersehen Bild: Thomas Klein/DW

Laute Musik dröhnt aus den Boxen, der DJ der Niederlande heizt ordentlich ein und die Fans bringen sich in Stimmung. Die rund 20.000 Oranje-Anhänger verbreiten gute Laune und sorgen wie schon beim ersten Spiel in Hamburg für eine große EM-Party.

Neuer EM-Song: "Naar links... naar rechts"

Egal ob in Anzügen, traditionellen Kleidern, mit Hüten oder anderen kreativen Kopfbedeckungen - nahezu jedes Fan-Utensil ist orange - einige rot-weiß-blaue Accessoires sind auch dabei. "Das Orange, die Liebe, das Lachen. Wir füllen alles mit viel Leben", erklärt Max. "Ich denke, das ist es, was uns ausmacht." Doch nicht nur durch die allgegenwärtige, farbige Kleidung, sondern auch musikalisch machen sich die holländischen Fans einen Namen.

Immer, wenn das Lied der niederländischen Schlagerband "Snollebollekes" ertönt, beginnen sich die Fans im gleichen Rhythmus zu bewegen - und zwar von links nach rechts, bevor dann ausgelassen gehüpft wird. Der Song ist mittlerweile zum Dauerbrenner auf den Fantreffen der Oranje-Anhänger geworden. Auch beim Fanmarsch zum Leipziger Stadion hüpfen tausende Fußball-Fans im Gleichschritt durch die teilweise engen Gassen der Innenstadt

Von den Balkonen schauen sich zahlreiche Bewohner das Spektakel auf den Straßen an und werden von den Fans immer wieder mit Sprechchören und Laola-Wellen begrüßt. "Alle feiern, alle haben Spaß. Alle stehen an der Straße und schauen uns zu, wie wir Spaß haben und lachen", freut sich Niklas. Die Stimmung ist durchweg positiv, auch die rund 2000 Polizisten haben nicht viel zu tun, außer die Fans zum Stadion zu begleiten.

"So muss Europa sein"

Und das eine oder andere Foto zu schießen, schließlich gibt es solche Szenen nicht jeden Tag zu sehen. Auch als orangener Nebel von Pyrotechnik und Rauchtöpfen durch die Gassen wabert, drücken die Ordnungshüter ein Auge zu. Zwar habe man "mehrere Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung" eingeleitet, dennoch bleibt ein positives Fazit: Der Marsch der tausenden niederländischen Fans ist beeindruckend.

Neben den Oranje-Anhängern sorgen auch die Schotten oder die Fans der Türkei für emotionale und stimmungsvolle Bilder bei dieser EM. An diesem Tag jedoch, dominiert erneut die Farbe Orange, die bei manchem Zuschauer für wahre Glücksgefühle sorgt.

"Fußball bedeutet Glück. Wir sind alle zusammen. Das ist fantastisch", resümiert John, nachdem die Fans am Stadion angekommen sind und ergänzt: "So muss Europa sein: eine Nation!"