Eunice und Zeynep - Wieder Sturmtief über Europa

Durch das international "Eunice" und in Deutschland "Zeynep" genannte Sturmtief kamen in den Niederlanden bislang zwei Menschen ums Leben, in Irland ein Mensch. In Teilen Großbritanniens brachte es das öffentliche Leben zum Erliegen. Auch in Deutschland, Dänemark, Belgien und Frankreich sorgte der Sturm für Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Wind auf der Brücke in Südwales war zu stark....

Niederlande

In Amsterdam erschlug ein umstürzender Baum einen Mann, wie die Feuerwehr mitteilte. In Diemen im Osten der Hauptstadt starb ein Mensch, nachdem ein Baum auf sein Auto gefallen war. Der Sturm mit orkanartigen Böen legte das öffentliche Leben in großen Teilen des Landes lahm. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und Lastwagen stürzten um. In Den Haag zerstörte der Wind das Dach vom Fußballstadion. Der Zug- und öffentliche Nahverkehr wurden eingestellt. Schulen sowie Test- und Impfzentren schlossen. Die extremen Wetterbedingungen sorgten auch für Ausfälle und Verspätungen am Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Die Frisur sitzt - nicht mehr....

Der Wetterdienst KNMI hatte bis zum Abend für die Küstenprovinzen im Westen und weite Gebiete im Norden die höchste Warnstufe Code Rot verhängt. Der Wetterdienst warnte vor "gefährlichen Situationen" und Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Stundenkilometern.

Irland und Großbritannien

In der Gegend von Ballythomas im Südosten Irlands sei ein um die 60 Jahre alter Mann durch einen umstürzenden Baum getötet worden, teilte die Polizei mit. Auf der Isle of Wight vor Englands Südküste traf "Eunice" mit Rekord-Windgeschwindigkeiten von 196 Stundenkilometern auf Land. Dies sei nach vorläufiger Einschätzung "die stärkste jemals in England gemessene Bö", teilte die britische Wetterbehörde Met Office mit.

Dieser Böe in England konnte der Baum nicht standhalten

Für London gab die Wetterbehörde die erste Sturmwarnung der Alarmstufe rot heraus, seit diese Kategorisierung 2011 eingeführt worden war. Die britische Hauptstadt wirkte am Freitag wie ausgestorben. Am Millennium Dome im Südosten Londons zerstörte der Wind große Teile des Daches. Auch für den Südosten und Südwesten Englands und den Süden von Wales galt die höchste Alarmstufe, die "Lebensgefahr" bedeutet. An den Küsten wurde mit Überflutungen gerechnet. Für Schottland und Nordengland wurden heftige Schneefälle vorhergesagt. Millionen Menschen waren aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Die Schulen in den Sturmgebieten blieben geschlossen.

Die britische Armee wurde wegen des Sturms in Bereitschaft versetzt. Premierminister Boris Johnson rief seine Mitbürger auf Twitter auf, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und den Aufrufen der Behörden zu folgen. Ein Vertreter der britischen Umweltbehörde warnte davor, auf der Jagd nach dramatischen Aufnahmen an die Küsten zu gehen. Dies wäre "wahrscheinlich das Dümmste, was Sie tun können", sagte er.

Dramatische Wellen - aus der Ferne fotografiert

Deutschland

Die Deutsche Bahn stellte den Regional- und Fernverkehr in Norddeutschland am Nachmittag schrittweise ein. Hier wurde "Eunice" unter dem Namen "Zeynep" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erwartet. Der Wetterdienst gab flächendeckende Unterwetterwarnungen für den Norden sowie die Mitte und den Osten Deutschland heraus. Bereits am Vortag war Tief "Ylenia" über das Land gefegt und hatte zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Ylenia: Orkan-Alarm in Deutschland Sturmflut am Fischmarkt Hamburg Der Hamburger Fischmarkt samt Fischauktionshalle war am Donnerstagmorgen überschwemmt. "Am Pegel St. Pauli wurde gegen 5.00 Uhr ein Wert von 1,98 Meter über dem mittleren Hochwasser (MHW) gemessen", sagte ein Sprecher des Sturmflutwarndienstes des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg.

Ylenia: Orkan-Alarm in Deutschland Zugverkehr durch "Ylenia" erheblich gestört Feuerwehrleute räumten unter dem Triebwagen der Nordwestbahn bei Dorsten in NRW einen Baum weg. Der Zugverkehr ist in weiten Teilen Deutschlands, besonders im Norden, erheblich gestört: Im Norden des Landes würden bis in die MIttagsstunden keine keine Züge im Fernverkehr fahren, teilte ein Bahn-Sprecher am Morgen mit.

Ylenia: Orkan-Alarm in Deutschland Zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehren Die Feuerwehren und Polizeileitstellen berichteten am Donnerstagmorgen vielerorts von zahlreichen Einsätzen. Wie hier in Bad Bevensen, Niedersachsen stürzten massenhaft Bäume auf Häuser und Stromleitungen - was dazu führte, dass beispielsweise in Nordrhein-Westfalen zwischenzeitlich etwa 54.000 Haushalte ohne Strom waren. Meist konnte die Versorgung aber schnell wieder hergestellt werden.

Ylenia: Orkan-Alarm in Deutschland Autofahrer von Baum erschlagen Bei Bad Bevensen forderte Orkantief "Ylenia" auch eines der Todesopfer: Auf einer Landstraße stürzte gegen 9 Uhr eine Eiche auf das Auto eines 37-Jährigen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch im Fahrzeug starb.

Ylenia: Orkan-Alarm in Deutschland Umgekippter LKW bei Oldenburg Ein umgekippter LKW lag mitten auf der Huntebrücke der Autobahn A29 bei Oldenburg. Das Fahrzeug wurde durch eine Sturmböe erfasst und umgeworfen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Ylenia: Orkan-Alarm in Deutschland Warnung vor Steinschlag am Kölner Dom Ein Schild warnt Passanten auf der Kölner Domplatte vor herabfallenden Steinen. In Ganz Nordrhein-Westfalen wurde für heute der Schulunterricht abgesagt. Auch in mehreren Regionen Niedersachsens oder Bayerns dürfen Schülerinnen und Schüler wegen der Wetter-Gefahren zu Hause bleiben.

Ylenia: Orkan-Alarm in Deutschland Meterhohe Schneeverwehungen türmen sich auf dem Brocken Besonders stürmisch war es in der Nacht auf dem exponiert liegenden Brocken im Harz im Bundesland Sachsen-Anhalt. In der Nacht auf Donnerstag wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 152 km/h gemessen.

Ylenia: Orkan-Alarm in Deutschland Reisende müssen Geduld mitbringen Wie hier in Berlin bilden sich vor zahlreichen Reisezentren der Deutschen Bahn lange Schlangen. Auch der Flughafen Berlin-Brandenburg BER hat am Donnerstagmorgen die Flugzeugabfertigung unterbrochen. Laut DWD lässt der Wind ab Donnerstagnachmittag zwar langsam nach, die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein: bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief "Zeynep" erwartet. Autorin/Autor: Philipp Böll



fab/uh (afp, dpa)