Euböa: Leben nach der Katastrophe

Brände auf griechischer Insel Euböa wüten weiter

Die Lage in den Waldbrandgebieten in Griechenland bleibt dramatisch. Große Teile der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes stehen in Flammen. Knochentrockenes Wetter macht nicht nur der Mittelmeerregion zu schaffen.