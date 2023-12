EU: Neue Regeln für Künstliche Intelligenz

Per Gesetz will die Europäische Union, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz regulieren. Darauf einigten sich EU-Parlament und Rat in der Nacht. Die wichtigsten Antworten zum KI-Gesetz.

Warum wird Künstliche Intelligenz (KI) reguliert?

Die Auswirkungen, die die Verwendung von künstlicher Intelligenz in fast allen Lebensbereichen haben wird, sind enorm. Es gibt riesige Chancen für Wirtschaftsunternehmen, aber auch Gefahren für die Nutzer. Davor warnt selbst der Entwickler des Sprachmodells ChatGPT, Sam Altman. Manche Wissenschaftler sehen gar eine Bedrohung für die Menschheit, falls die Künstliche Intelligenz aggressive Anwendungen ohne menschliche Kontrolle entwickelt. Deshalb hat die EU sich vorgenommen als erste große Wirtschaftsregion der Welt, eine umfassende Regulierung für KI zu entwickeln. Ziel ist eine nachvollziehbare, transparente, faire, sichere und umweltfreundliche KI, wie es im Gesetzentwurf der EU-Kommission heißt. Gleichzeitig sollen die Entwicklungsmöglichkeiten für KI-Startup-Unternehmen in Europa nicht beschnitten werden, betonte EU-Industriekommissar Thierry Breton nach der Einigung auf den Gesetzentwurf mit Vertretern des Europäischen Parlaments und der EU-Mitgliedsstaaten im sogenannten "Trilog-Verfahren".

Industrie-Kommissar Thierry Breton: "Wir sind die Ersten und setzen Standards." Bild: EU/Lukasz Kobus

Was wird reguliert?

Die EU hat eine neutrale Definition von Künstlicher Intelligenz formuliert, unabhängig von der Technik, die verwendet wird. Damit sollen auch künftige Entwicklungen abgedeckt werden, um das Gesetz auch bei nächsten Generationen von KI anwenden zu können. Die Regeln für konkrete KI-Produkte sollen dann durch einfache Verordnungen erlassen werden können.

Welche KI-Anwendungen werden reguliert?

Die KI-Produkte werden in vier Risikoklassen eingeteilt: Nicht akzeptabel, hohes Risiko, generative KI und geringes Risiko.

Verboten

Nicht akzeptabel sind Systeme, die Menschen zur Verhaltensänderung drängen, zum Beispiel Spielzeug, das Kindern zu gefährlichen Aktionen auffordert. Dazu gehören aber auch ferngesteuerte biometrische Erfassungssysteme, die in Echtzeit Gesichter erkennen. Verboten werden KI-Anwendungen, die Menschen anhand von bestimmten Merkmalen wie Geschlecht, Hautfarbe, sozialem Verhalten oder Herkunft in Klassen einteilen. Ausnahmen soll es für das Militär, Geheimdienste und Ermittlungsbehörden geben können.

Massenhafte Gesichtserkennung zur Klassifizierung von Menschen soll in der EU verboten werden. Bild: David Mcnew/AFP/Getty Images

Nur mit Zulassung

KI-Programme, die ein hohes Risiko bergen, werden vor ihrer Marktzulassung einer Prüfung unterzogen, um Auswirkungen auf Grundrechte zu verhindern. Diese riskanten Anwendungen sind zum Bespiel, selbstfahrende Autos, Medizintechnik, Energieversorgung, Luftfahrt oder Spielzeug. Sie umfassen aber auch die Grenzüberwachung, Migrationskontrolle, Polizeiarbeit, Management von Personal in Unternehmen oder die Erfassung biometrischer Daten in Ausweisen. Programme, die bei der Auslegung und Anwendung des europäischen KI-Gesetzes helfen sollen, werden ebenfalls als hochriskant eingestuft und sollen reguliert werden.

Transparenz gefordert

Systeme, die neue Inhalte erzeugen und dazu Unmengen von Daten auswerten, sogenannte generative KI wie ChatGPT der Microsoft-Tochter OpenAI, bergen nach Meinung der EU-Gesetzgeber ein mittleres Risiko. Die Hersteller sollen verpflichtet werden, transparent zu machen, wie die KI arbeitet und wie sie verhindert, dass illegale Inhalte mit ihr erzeugt werden können. Es soll offengelegt werden, wie die KI trainiert wurde und welche urheberrechtlichen geschützten Daten verwendet wurden. Alle Inhalte, die zum Bespiel mit ChatGPT erzeugt werden, sollen gekennzeichnet werden müssen.

Nur geringe Auflagen

Geringes Risiko besteht nach den neuen Regeln der EU bei der Anwendung von Programmen, die Videos, Audios oder Fotos manipulieren und neu erzeugen. Dazu gehören auch die sogenannten "Deep Fakes", die in vielen sozialen Medien schon Gang und Gäbe sind. Service-Programme, die Kunden betreuen, gehören ebenfalls zu dieser Risikoklasse. Hier sind nur minimale Transparenzregeln vorgesehen. Den Nutzern muss bekannt gemacht werden, dass es sich um eine KI-Anwendung handelt und sie nicht mit Menschen kommunizieren. Sie können dann selbst entscheiden, ob sie das KI-Programm weiter nutzen oder nicht.

Spielzeug, das Kinder beobachtet und sie zu steuern versucht, wird nicht zugelassen Bild: Dirk Shadd/ZUMA/picture alliance

Wann kommt das neue Gesetz?

Nach drei langen Verhandlungstagen haben sich die drei wesentlichen EU-Institutionen, Kommission, Parlament und Ministerrat auf einen vorläufigen Gesetzentwurf geeinigt, der aber noch nicht alle technisch notwendigen Bestimmungen enthält. Dieser muss nun noch förmlich vom Europäischen Parlament und dem Ministerrat, der Vertretung der 27 Mitgliedsstaaten gebilligt werden, was im April 2024 zum Ende der Legislaturperiode des Parlaments geschehen soll. Danach haben die Mitgliedsstaaten zwei Jahre Zeit, das KI-Gesetz in nationales Recht umzusetzen. Da sich Künstliche Intelligenz rasant weiterentwickelt, besteht die Gefahr, dass die EU-Regeln schon wieder überholt sind, wenn sie in Kraft treten, meinte der christdemokratische Europaabgeordnete Axel Voss schon vor dem Beginn des ganzen Verfahrens.

ChatGPT hat mittlerweile gegen Bezahlung Programme im Angebot, die von Nutzern nach ihren Wünschen und Vorgaben verändert werden können. Diese "Baukästen" für KI schreiben nach Recherchen der BBC betrügerische Emails für Hacker oder Menschen mit kriminellen Absichten.

"Wir müssen sicherstellen, dass alles, was vereinbart wurde, in der Praxis funktioniert. Die Ideen des KI-Gesetzes werden nur dann umsetzbar sein, wenn wir Rechtssicherheit, harmonisierte Standards, klare Leitlinien und eine klare Durchsetzung haben", sagte der Europaabgeordnete Axel Voss in der Nacht in Brüssel.

Künstliche Intelligenz erobert das Auto To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Wie fallen die Reaktionen aus?

Der Verband der Computer- und Kommunikationsindustrie in Europa (CCIA) warnte am Morgen, dass der Kompromissvorschlag der EU nur "halbgar" sei und viele Aspekte von KI überregulieren könnte. "Dem KI-Gesetz fehlen Vision und Ehrgeiz, die europäische Start-ups und Unternehmen derzeit an den Tag legen. Es kann sogar sein, dass am Ende die europäischen Champions, die die EU so dringend braucht, vertrieben werden", meinte Boniface de Champris von der Industrie-Vereinigung CCIA.

Verbraucherschützer von der europäischen Verbraucherlobby "BEUC" kritisieren den Gesetzentwurf ebenfalls. Er ist ihnen zu lasch, weil er den Unternehmen zu viel an Selbstregulierung übertrage und keine ausreichenden Leitplanken für virtuelle Assistenten, Spielzeug oder auch generative KI wie ChatGPT vorsehe, heißt es in einer ersten Einschätzung.

Unverbindliche Erklärungen beim KI-Gipfel in November in London: Sam Altman, KI-Entwickler von OpenAI (li.), Großbritanniens Premier Rishi Sunak Bild: ALASTAIR GRANT/AFP/Getty Images

Und was machen die anderen?

Die USA, Großbritannien und 20 weitere Staaten haben Datenschutzregeln und Empfehlungen für KI-Entwickler herausgegeben, die aber nicht rechtlich bindend sind. Die großen Tech-Konzerne, die an KI arbeiten, sollen sich freiwillig selbst kontrollieren. Ein "Sicherheitsinstitut" in den USA soll die Risiken von KI-Anwendungen bewerten. Präsident Joe Biden hat KI-Unternehmen angewiesen ihre Sicherheitstests offenzulegen, wenn die nationale Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit gefährdet sind. In China ist die Anwendung von KI für private Kunden und Unternehmen stark eingeschränkt, weil das kommunistische Regime Angst davor hat, dass sie lernende Systeme nicht mehr so leicht zensieren kann wie das Internet bislang. ChatGPT steht in China zum Beispiel nicht zur Verfügung. Gesichtserkennung wird im Auftrag des Staates bereits in großem Stil eingesetzt.