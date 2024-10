EU-Referendum in Moldau: Äußerst knappes Ergebnis erwartet

Im Referendum über einen Beitritt Moldaus zur Europäischen Union zeichnet sich ein extrem enger Ausgang ab. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen hatten die Ja-Stimmen eine knappe Führung von 50,03 Prozent, wie die Wahlkommission an diesem Montagvormittag mitteilte. Zunächst hatten während der Auszählung die Nein-Stimmen überwogen.

Die pro-europäische Staatschefin Maia Sandu hatte einen "beispiellosen Angriff auf die Freiheit und Demokratie in unserem Land" dafür verantwortlich gemacht. Sie hatte in der Nacht massenhafte Wahlfälschung beklagt. Sie ließ offen, ob sie das Ergebnis anerkennt. Moldauische Sicherheitskräfte hatte schon vor dem Urnengang Wählerbestechung und prorussische Desinformation in dem Land mit rund 2,5 Millionen Einwohnern aufgedeckt.

Präsientin Sandu nach Schließung der Wahllokale (am Sonntag) Bild: Vadim Ghirda/dpa/AP/picture alliance

Doch auch aus dem Kreml in Moskau kommen kritische Töne zum Wahlausgang. Die Wahl sei nicht frei gewesen und der plötzliche Stimmenzuwachs sowohl bei den Ja-Stimmen im EU-Referendum als auch beim Ausgang der zeitgleichen Präsidentenwahl sei schwierig zu erklären, heißt es aus Russlands Machtzentrale.

Stichwahl nötig

Amtsinhaberin und Pro-Europäerin Sandu kam bei der Präsidentenwahl unter den insgesamt elf Kandidaten als erste durch Ziel. Die 52-Jährige verfehlte aber die absolute Mehrheit und muss deshalb in eine Stichwahl. Ersten Teilergebnissen zufolge liegt sie mit 38 Prozent vorn. Der Kandidat der russlandfreundlichen Sozialisten, Alexandr Stoianoglo, war jedoch mit knapp 29 Prozent der Stimmen erfolgreicher als erwartet. Gegen ihn tritt Sandu voraussichtlich am 3. November in der Stichwahl an.

Herausforderer Stoianoglo auf dem Weg in ein Wahllokal in Chisinau (am Sonntag) Bild: Vladislav Culiomza/REUTERS

Nach Einschätzung des moldauischen Politikinstituts Watch Dog hat Russland allein in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) für Einmischungen in die moldauische Politik ausgegeben. Der Kreml wies alle Vorwürfe "kategorisch" zurück. Moldau grenzt an die Ukraine und an Rumänien. Seit dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 befürchten viele Moldauer, dass Russland ihr Land als nächstes angreifen könnte.

Die russischsprachige Region Transnistrien im Osten des Landes, die sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von Moldau abgespalten hatte, steht quasi unter Kontrolle des Kremls. Nur Russland hat den schmalen Landstreifen als unabhängig anerkannt und dort Soldaten stationiert. Dennoch durften Bürger aus Transnistrien an den Wahlen in Moldau an diesem Sonntag teilnehmen.

