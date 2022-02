EU: Migration braucht neue Regeln - nur welche?

Es ist äußerst ungewöhnlich, dass der Staatschef eines Landes, das die EU-Präsidentschaft innehat, bei einem Treffen von Fachministerinnen und Fachministern auftaucht. Der französische Präsident Emmanuel Macron überraschte die Innenminister der EU am Vorabend ihres informellen Treffens in Lille mit einer programmatischen Rede zur komplexen Migrationspolitik in der Union. Mit der Autorität seines Amtes will Macron als derzeitiger Ratspräsident der EU die seit Jahren festgefahrenen Diskussionen um Asylrecht, Grenzschutz und Abschiebungen wieder in Gang bringen. Nebenbei kann er noch ein wenig im französischen Wahlkampf punkten. Migration ist in den Monaten bis zur Präsidentschaftswahl im April, bei der Macron gegen Rechtspopulisten antritt, ein heißes Eisen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert eine neue Solidarität und starke Außengrenzen (Archiv)

Erneut auf der Tagesordnung: Mehr Solidarität

Die Vorschläge, die Frankreich auf den Tisch legt, sind nicht völlig neu. Macron möchte besseren Schutz der Außengrenzen der EU erreichen, mehr Solidarität der EU-Mitglieder bei der Flüchtlingspolitik untereinander und eine Reform der "Schengen-Zone", in der es keine Personenkontrollen an den Binnengrenzen gibt. Die EU-Kommissarin für Migration und Innenpolitik, Ylva Johannson beeilte sich in Lille zu versichern, dass sie die Vorschläge von Präsident Macron sehr gut findet, weil sie nämlich alle schon im "Migrationspakt" enthalten sind, den die EU-Kommission vor zwei Jahren vorgestellt hat. Seit Jahren streiten die EU-Mitglieder über sieben Gesetze, die die Flüchtlingspolitik und das Migrationsmanagement, das seit 2015 nicht mehr funktioniert, neu regeln soll.

Deutschland verzeichnet die meisten Asylanträge in der EU - obwohl es von "sicheren" EU-Staaten umgeben ist

Innenministerin Faeser will vorangehen

Die neue deutsche Innenministerin Nancy Faeser war in Lille ebenfalls voll des Lobes für die französische Initiative. "Deutschland wird an der Seite des französischen Vorschlags stehen", versprach die Sozialdemokratin und kündigte ein Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich an, um das Asylrecht in beiden Staaten anzugleichen: Es solle eine "neue Solidarität" in Europa geben. Faeser hatte schon vor Emmanuel Macron vorgeschlagen, eine Koalition der Willigen zu bilden, die freiwillig Flüchtlinge und Asylbewerber von den Staaten an den EU-Außengrenzen aufnehmen. Der französische Staatspräsident sieht zwölf EU-Staaten als freiwillige "Aufnahmestaaten" an. Diese Zahl sei "optimistisch", sagte die Bundesinnenministerin und wollte sie nicht so recht bestätigen. Eine ähnliche Initiative ihres Amtsvorgängers Horst Seehofer auf Malta im Jahr 2019 scheiterte. Es blieb damals bei vier Aufnahmestaaten: Frankreich, Italien, Malta und Deutschland. Die auch damals angestrebte Zahl von zwölf Willigen wurde nie erreicht. Die Staaten, die keine Migranten aufnehmen wollen, sollen finanzielle Beiträge leisten, so die Vorstellung von Ministerin Nancy Faeser.

Deutschlands Inneninisterin Faeser: Wir gehen voran. Die anderen folgen mit zeitlichem Abstand.

Mehr Zäune?

Ob der grundsätzliche Streit zwischen den sogenannten "Frontstaaten", an deren Außengrenzen Migranten aus Afghanistan, Syrien oder Afrika zuerst ankommen, und Staaten, die keine Migranten aufnehmen wollen, durch die neuen Vorschläge beigelegt werden kann, ist offen. Der österreichische Innenminister Gerhard Karner warb in Lille statt für eine "Koalition der Willigen" für eine "Allianz der Vernunft". Es könne nicht darum gehen, noch mehr Flüchtlinge in Europa aufzunehmen. Viel wichtiger sei ein Schutz der Außengrenzen, sagte Karner mit Blick auf die Migranten, die in den vergangenen Monaten über Belarus nach Polen oder Litauen einreisen wollten. 16 EU-Mitglieder - darunter Österreich und Polen - fordern, dass die EU Zäune, Befestigungen und Personal an den Außengrenzen bezahlt. Die EU-Kommission lehnt das bislang ab.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser machte bei den Beratungen in Lille deutlich, dass "Deutschland weiter für ein offenes Europa steht. Es geht uns um legale Fluchtwege und darum, dass Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken." Eine Koalition der Willigen solle vorangehen, aber am Ende sollten alle Staaten bei der neuen Solidarität mitmachen, so Faeser. "Es sollen alle mitgehen, aber sie gehen in unterschiedlichen zeitlichen Abständen mit." Der zuständige EU-Kommissar für Migration, Margaritis Schinas, sagte, bis zum Ende der französischen Ratspräsidentschaft im Juni sollten so viele Dinge wie möglich gelöst werden. Eine Einigung auf einen die gesamte EU umfassenden Migrationspakt werde allerdings sehr viel länger dauern.

Griechenland: Neues geschlossenes Lager für Migranten auf Kos

Schengen-Zone soll ein eigenes Gremium bekommen

Ein Projekt, das jetzt schnell verwirklicht werden soll, stellte der französische Präsident Emmanuel Macron vor. Schon bis zum März will Macron einen "Steuerungsrat" für die Schengen-Zone schaffen, dem ein Beauftragter oder Koordinator vorsitzt. Dieser solle sich auch um verstärkte Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern kümmern und die Zusammenarbeit mit Herkunftsländern voranbringen. Der bevorstehende Gipfel zwischen der EU und der Afrikanischen Union biete da eine gute Gelegenheit, so Macron.

In der Schengen-Zone sind alle EU-Staaten außer Irland, Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien Mitglieder. Hinzu kommen Liechtenstein, Island, Norwegen und die Schweiz. Innerhalb dieser Staatengruppe gibt es keine systematischen Personenkontrollen an den Binnengrenzen mehr. Die Schengen-Länder stellen auch gemeinsame Visa für Drittstaatenangehörige aus. Frankreich und Deutschland wollen eine Reform der Schengen-Regeln erreichen. Emmanuel Macron sagte, die Regeln stammten aus der Zeit vor der Migrationskrise und der massiven Bedrohung durch islamistischen Terrorismus. Es soll in Zukunft einfacher sein, Grenzkontrollen vorübergehend wieder einzuführen. Die EU-Kommission begrüßt die Einrichtung eines "Schengen-Rates" im Prinzip. Er solle aber nicht außerhalb des EU-Rechts agieren, sondern Teil des Ganzen sein, sagte EU-Kommissar Margaritis Schinas.

Der Schengen-Rat mit einem Koordinator sollte nach Vorstellungen der französischen Präsidentschaft schon Anfang März von den Innenministerinnen und Innenministern beschlossen werden. "Wir müssen die politische Führung in der Schengen-Zone wirklich stärken", sagte die EU-Innenkommissarin Ylva Johannson. Es soll so funktionieren wie die Eurogruppe. Dieser Zusammenschluss aller Staaten, die den Euro als Gemeinschaftswährung haben, koordiniert die Fiskal- und Wirtschaftspolitik. Die Eurogruppe war in der Finanz- und Schuldenkrise von 2008 bis 2015 das entscheidende Gremium.

Im nordfranzösischen Lille beraten die Innenminister

Am Rande: der Ukraine-Konflikt

Die Innenminister diskutierten auch die aktuelle Krise rund um die Ukraine. Bei einem eventuellen Einmarsch Russlands könnte es zu größeren Flüchtlingsbewegungen in Richtung Westen, in Richtung EU kommen. Die private Hilfsorganisation "Norwegischer Flüchtlingsrat" warnte, dass etwa zwei Millionen Menschen im möglichen Invasionsgebiet im Osten der Ukraine lebten. Sie seien schon jetzt schwer belastet und auf humanitäre Hilfe angewiesen, sagte der Generalsekretär des Flüchtlingsrates, Jan Egeland. "Das menschliche Leid durch einen erneuerten Konflikt wäre grenzenlos. Das würde viele zivile Opfer, Vertreibung und einen steigenden Bedarf an humanitärer Hilfe bedeuten." Ob und wie sich die EU auf eine solche Lage vorbereitet, blieb in Lille beim Treffen der Innenminister unklar.