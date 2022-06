EU-Kommission empfiehlt Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine

Das Wichtigste in Kürze:

Die EU-Kommission gibt eine Empfehlung zum Beitrittsgesuch der Ukraine ab

Frankreich erhält kein russisches Gas mehr über Pipelines

Weiter erbitterte Kämpfe in Sjewjerodonezk

Selenskyj spricht von "historischem Tag"

Habeck sieht eine Kraftprobe zwischen dem Westen und Putin

Die EU-Kommission spricht sich dafür aus, die Ukraine zu einem Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekannt gegeben.

Frankreich erhält kein Gas mehr über Pipelines

Frankreich erhält kein russisches Gas mehr über Pipelines. Wie der französische Netzbetreiber GRTgaz mitteilte, ist dies bereits seit Mittwoch der Fall und der "Unterbrechung des Gasflusses zwischen Frankreich und Deutschland" geschuldet. Britische Regierung bestätigt. Der russische Energiekonzern Gazprom drosselte auch die Lieferung von Erdgas an Italien. Das Unternehmen sagte dem Land für heute 50 Prozent der bestellten Liefermenge zu.

Russisches Schiff bei Angriff schwer beschädigt

Im Schwarzen Meer hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben einen russischen Schlepper mit Raketen angegriffen und schwer beschädigt. Selbst das an Bord vorhandene Luftabwehrsystem habe den Angriff der ukrainischen Seestreitkräfte nicht abwehren können, teilte die ukrainische Marine in sozialen Netzwerken mit. Das 2017 in Dienst genommene Schiff habe Munition, Waffen und Soldaten zur seit Ende Februar von Russland besetzten Schlangeninsel bringen sollen.

Der Militärgouverneur von Odessa, Maxym Martschenko, hatte anfänglich vom Einsatz westlicher "Harpoon"-Raketen geschrieben. Er änderte seinen Eintrag beim Nachrichtendienst Telegram später wieder. Schiffsabwehrraketen des Typs waren von Dänemark geliefert worden. Eine Bestätigung der russischen Flotte für den Angriff lag zunächst nicht vor.

Gouverneur: Chemiewerk fast völlig zerstört

Eine Evakuierung der 568 Zivilisten aus dem Chemiewerk in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk ist nach ukrainischen Angaben wegen anhaltendem Beschuss durch die russischen Truppen derzeit unmöglich. Es gebe schwere Kämpfe, teilt der Gouverneur der ostukrainischen Region Luhansk, Serhij Hajdaj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Unter den Schutzsuchenden in den Bunkern der Anlage seien auch 38 Kinder.

Die Chemiefabrik liegt nach russischem Artillerie- und Raketenbeschuss offenbar fast vollständig in Trümmern. Zuletzt seien durch den Beschuss ein Gebäude und das Pförtnerhaus zerstört worden, heißt es von ukrainischer Seite. "Es gibt insgesamt auf dem Territorium des Chemiegiganten keine erhalten gebliebenen Verwaltungsgebäude mehr", schreibt Hajdaj auf seinem Telegram-Kanal. Die Kämpfe um die Stadt würden aber weiter gehen. Ähnlich Aussagen macht der Generalstab in seinem Lagebericht: "Die Kämpfe um die völlige Kontrolle über Sjewjerodonezk halten an", heißt es da.

Ein "historischer Tag"

Nach dem Besuch von vier europäischen Spitzenpolitikern in Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem "historischen Tag" für sein Land gesprochen. "Die Ukraine hat die

Unterstützung von vier mächtigen europäischen Staaten gespürt", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Noch nie seit ihrer Unabhängigkeit sei die Ukraine so dicht an die Europäische Union herangerückt.

Video ansehen 02:22 Scholz, Macron und Draghi besuchen Kiew

Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und Rumäniens Präsident Klaus Iohannis hatten am Donnerstag Kiew besucht. Scholz und Macron unterstützten während der Gespräche mit Selenskyj das EU-Beitrittsgesuch der Ukraine.

Scholz: Weg der Ukraine in EU wird lang

Bundeskanzler Scholz hat die Ukraine auf einen länger währenden Prozess bis zu einem EU-Beitritt eingestimmt. Der Status eines Beitrittskandidaten sei "kein einfacher, sondern ein sehr voraussetzungsvoller Weg, der auch sehr lange Zeit in Anspruch nehmen kann", sagte Scholz in Interviews von ARD und ZDF. Der Kanzler nannte etwa Fragen der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt seien. Hier gehe es jetzt um Hoffnung, fügte er hinzu.

Ukrainische Zivilisten und Sicherheitskräfte suchen nach Überlebenden nach einem Angriff in Lysychansk

In der Ostukraine wird weiter erbittert um die Großstadt Sjewjerodonezk gekämpft. Die russischen Truppen haben nach Einschätzung britischer Geheimdienst-Experten ihre Bemühungen fortgesetzt, den Ring um die Stadt von Süden zu schließen. "In den vergangenen 24 Stunden haben russische Kräfte wahrscheinlich weiterhin versucht, auf der Popasna-Achse die Oberhand zu bekommen, von der sie den Kessel von Sjewjerodonezk vom Süden her einkreisen wollen", hieß es in dem täglichen Update zum Ukraine-Krieg auf der Webseite des britischen Verteidigungsministeriums.

Habeck sieht ernste Lage nach Gasdrosselung

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht von einer ernsten Lage angesichts der russischen Drosselung der Erdgaslieferungen. Die Situation sei eine Kraftprobe zwischen den westlichen Alliierten und Präsident Wladimir Putin, sagt Habeck der ARD. Allerdings seien die Gasspeicher zu 56 Prozent gefüllt. "Das ist überdurchschnittlich gut." Trotzdem: "Wir können nicht mit 56 Prozent in den Winter gehen. Da müssen die voll sein. Sonst sind wir wirklich offen." Der Wirtschaftsminister rief Firmen und Bürger nochmals dazu auf, Energie zu sparen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

Gerichtshof appelliert an Russland

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland aufgefordert, die Hinrichtung eines Marokkaners durch pro-russische Separatisten in der Ostukraine zu verhindern. Moskau solle sicherstellen, dass die verhängte Todesstrafe "nicht vollzogen wird", heißt es in einer Eilentscheidung des in Straßburg ansässigen Gerichts. Es kam damit einer Petition nach, die ein Rechtsvertreter des Marokkaners eingereicht hatte.

Das höchste Gericht der selbsterklärten "Volksrepublik Donezk" hatte den Marokkaner sowie zwei Briten vor einer Woche zum Tode verurteilt. Das Gericht warf den drei Männern vor, als Söldner für die Ukraine gekämpft zu haben. Die Verurteilten bestreiten dies.

Die USA riefen den Kreml dazu auf, ausländische Kämpfer in der ukrainischen Armee, die sich in der Gewalt der russischen Armee befinden, gemäß den Genfer Konventionen als Kriegsgefangene zu behandeln.

se/AL/nob/gri (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.