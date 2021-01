EU erhebt schwere Vorwürfe gegen Impfstoff-Firma

Der Streit zwischen dem britisch-schwedischen Impfstoff-Hersteller AstraZeneca und der EU-Kommission wird immer schärfer. Die EU wies heute die Darstellungen von AstraZeneca zur Vertragslage und Verzögerungen in der Produktion empört zurück. Die EU-Kommissarin für Gesundheit, Stella Kyriakides, wirkte erbost, als sie ans Rednerpult im Pressesaal trat: "AstraZeneca muss liefern", sagte sie. "Die Firma hat eine moralische, gesellschaftliche und vertragliche Verpflichtung." Die bisherigen Antworten des Unternehmens seien "weder richtig noch hinnehmbar".

Der Geschäftsführer von AstraZeneca, Pascal Soirot, hatte in einem Interview mit europäischen Tageszeitungen behauptet, es seien in dem Vertrag zur Lieferung eines Corona-Impfstoffs weder Mengen noch ein Zeitplan festgelegt worden. Der Vertrag mit der EU sei drei Monate nach dem Vertrag mit Großbritannien geschlossen worden. Aus diesem Grund liefen die Lieferungen in das ehemalige EU-Mitglied inzwischen auch reibungsloser als die Produktion für die EU.

Impf-Kommissarin Kyriakides: AstraZeneca hat eine moralische Pflicht

Die EU-Kommissarin Stella Kyriakides ist mit dieser Erklärung nicht einverstanden. "In den Verträgen gibt es keine Vorrangklauseln für einzelne Länder, keine Hierarchie", sagte sie und wies darauf hin, dass zwei Fabriken in Großbritannien und zwei in der EU den Impfstoff produzierten. Es sei nirgends festgelegt, aus welcher Fabrik welches Land beliefert werde. EU-Beamte räumten in einem Hintergrundgespräch aber ein, dass es bei der Entwicklung neuer Produkte durchaus üblich sei, keine konkreten Liefermengen und Termine in den Vertrag zu schreiben. "Wir haben in den Vertrag hineingeschrieben, was unter dem Zeitdruck einer Pandemie herauszuholen zu war", sagte einer hoher EU-Beamter in Brüssel.

"Wir wollen den Impfstoff, keinen Streit"

Pascal Soirot, der Chef von AstraZeneca, sagte in dem Interview, seine Firma habe sich nur dazu verpflichtet "nach besten Kräften" zu produzieren. Eine Vertragsstrafe bei Nicht-Lieferung ist offenbar nicht vorgesehen. Da die EU-Kommission mit Hinweis auf Geheimhaltungsklauseln den Vertrag mit AstraZeneca noch nicht veröffentlicht hat, ist für die Öffentlichkeit unklar, was im August 2020 konkret vereinbart wurde, als sich der Impfstoff noch in der Entwicklung befand. Diese Geheimniskrämerei wird vor allem von Europaparlamentariern scharf kritisiert. Eine hohe EU-Beamtin, die mit dem Aushandeln der Verträge beschäftigt war, bekräftigte dagegen, dass es durchaus Möglichkeiten gebe, von AstraZeneca Geld zurück zu fordern. Schließlich hat die EU die Produktion des Impfstoffes in der Firma mit 336 Millionen Euro vorfinanziert. Die Beamtin machte aber klar: "Wir haben kein Interesse an einem Streit mit AstraZeneca. Wir wollen den Impfstoff und eine Lösung zusammen mit der Firma." Eine Auseinandersetzung vor Gericht würde zwei Jahre dauern. "Das ist die Pandemie vorbei und immer noch kein Impfstoff da."

AstraZeneca: "Wir liefern nach besten Kräften, aber ohne konkrete Zusagen."

Die EU-Kommission besteht darauf, dass AstraZeneca verpflichtet gewesen sein, ab Oktober 2020 den Impfstoff auf Verdacht zu produzieren, lange vor seiner eigentlichen Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA. Diese Zulassungsempfehlung wird an diesem Freitag erwartet. Führende Vertreter der EMA machten deutlich, dass der aktuelle Streit um die Produktion keinen Einfluss auf die wissenschaftliche Prüfung des Impfstoffes habe. Die EU-Kommission räumte ein, dass es seit Anfang Dezember Zweifel an den Produktionsplänen von AstraZeneca gab. "Es lief nicht alles optimal, aber wir fühlten uns damals noch zuversichtlich", so eine EU-Beamtin.

Impfzentrum in Sunderland, Großbritannien: Genug Impfstoff von AstraZeneca vorhanden

Wird Großbritannien bevorzugt?

AstraZeneca hatte am vergangenen Freitag dann offiziell angekündigt, zunächst nur 31 Millionen Dosen und nicht die erwarteten 80 Millionen Impfdosen im ersten Quartal für die 27 EU-Staaten zu liefern. Der Geschäftsführer des Pharmakonzerns, Pascal Soirot, hatte die Verzögerungen damit erklärt, dass in Werken in Belgien und den Niederlanden der Ertrag in den "Braubehältern" nicht so groß sei wie ursprünglich angenommen. Das werde jetzt nachjustiert, brauche aber eben Zeit. Den Vorwurf von EU-Vertretern, AstraZeneca beliefere das Vereinigte Königreich bevorzugt und ohne Unterbrechungen, wies das Unternehmen zurück.

Der deutsche Europaabgeordnete und ausgebildete Arzt Dr. Peter Liese fand es in einem Gespräch mit der DW aber verdächtig, dass Produktionsverzögerungen nur für Lieferungen in die EU aufträten. Die Impfstoffe für Großbritannien würden teilweise ja auf dem europäischen Kontinent hergestellt. AstraZeneca fertigt die Komponenten für seinen Impfstoff nicht selbst, sondern arbeitet mit pharmazeutischen Dienstleistern in mehreren europäischen Staaten, darunter auch Deutschland, zusammen. Der Konzern versprach, die Zusammenarbeit auszubauen und die Lieferketten zu stärken.

Exporte sollen erfasst werden

Die EU-Kommission droht nun indirekt mit Exportkontrollen für Impfstoffe durch ein sogenanntes "Transparenz-Register". Pharma-Firmen sollen Ausfuhren von Impfstoffen aus der EU anmelden. Das könnte wiederum zu politischen Spannungen mit anderen Kunden wie Großbritannien oder den USA führen. Experten halten es auch für rechtlich problematisch, einem Unternehmen vorschreiben zu wollen, Lieferverträge mit anderen Kunden nicht zu bedienen, um Lieferschwierigkeiten in der EU zu beheben. Die EU habe nicht vor, Exporte von Impfstoff zu verbieten, sagte die EU-Kommissarin Stella Kyriakides. Sie wolle nur Transparenz schaffen.

Auffällig ist aber, dass auch ohne das Problem mit AstraZeneca, die Impfkampagne in der EU langsamer anläuft als in anderen Teilen der Welt. Israel, die USA und auch Großbritannien impfen offenbar schneller, während in vielen EU-Staaten über einen Mangel an Impfstoff von den bisher zugelassenen Herstellern BioNTech/Pfizer und Moderna geklagt wird. Die spanische Hauptstadt Madrid kündigte heute an, die Impfkampagne wegen mangelnden Nachschubs für zwei Wochen aussetzen zu müssen. In Deutschland sind viele Impfzentren noch nicht in Betrieb. Die Impfung von über 80 Jahre alten Menschen und Pflegepersonal läuft langsamer als erwartet. Fast täglich muss sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für den Mangel rechtfertigen.

Impfungen zu langsam?

Die EU hat für alle 27 Mitgliedsstaaten Lieferverträge mit sechs Impfstoff-Unternehmen abgeschlossen, um insgesamt über 2,3 Milliarden Dosen kaufen zu können. Geimpft sind bislang 8,4 Millionen der rund 450 Millionen EU-Bürger. Bei der jetzigen Impf-Geschwindigkeit würde es über zwei Jahre dauern, bis jeder Impfwillige seine zwei Dosen bekommt. Als Ziel hatten die EU-Staats- und Regierungschefs aber angepeilt, bis zum Ende des Sommers etwa 70 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben, weil nur so ein Ende der Pandemie erreicht werden kann.