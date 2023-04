Eskalation im Sudan

In mehreren Stadtteilen Khartums waren anhaltende Schüsse und Explosionen zu hören, darunter im Norden, wo sich der Flughafen und der Präsidentenpalast befinden sowie im Süden der Stadt. Dort befindet sich das Hauptquartier der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF), die eigentlich in das staatliche Militär integriert werden soll.

Die Lage ist sehr unübersichtlich. Die RSF erklärten, sudanesische Soldaten seien am Morgen in ihr Hauptquartier einmarschiert. Medienberichten zufolge sollen dagegen RSF-Kräfte den Flughafen in Khartum angegriffen haben, nach Angaben der Armee hat sie allerdings wieder die Kontrolle übernommen. Der Präsidentenpalast sei besetzt, erklärten dagegen die RSF.

Erst am Donnerstag hatte die sudanesische Armee vor einer Mobilisierung der RSF gewarnt. Beobachter sahen in der Mobilmachung eine Drohgebärde des mächtigen RSF-Anführers Mohammed Hamdan Daglo gegen den Machthaber und Oberbefehlshaber Abdel Fattah al-Burhan. Befürchtet wurden gewaltsame Zusammenstöße, die in einen erneuten Bürgerkrieg im Sudan münden könnten.

Putsch und anschließend Streit unter Putschisten

Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Omar al-Baschir im April 2019 hält das Militär unter der Führung von General al-Burhan die Macht im Land. Die Eingliederung der berüchtigten RSF in das Militär ist eine der wichtigsten Bedingungen für die Bildung einer Zivilregierung. Das Militär und die RSF führten zwar im Herbst 2021 gemeinsam einen militärischen Coup an, in den vergangenen Monaten mehrten sich aber die Spannungen zwischen den beiden militärischen Anführern.

Der Streit verzögert den von Machthaber al-Burhan versprochenen Übergang zu einer zivilen Regierung. Zuletzt hatte sich Daglo überraschend für einen schnellen Übergang zu einer Zivilregierung ausgesprochen und sich damit in Opposition zu al-Burhan gestellt.

Ursprünglich sollte sich al-Burhan spätestens 2021 aus der Übergangsregierung zurückziehen und die Führung des Landes Zivilisten überlassen. Stattdessen putschte sich das Militär erneut an die Macht und verschob demokratische Wahlen auf unbestimmte Zeit. In dieser Woche verschob das Militär die Ernennung eines neuen Premierministers und verzögerte die Machtübergabe erneut.

Reaktionen aus dem Ausland

US-Außenminister Antony Blinken nannte die Situation im Sudan "fragil". Er betonte jedoch, dass es immer noch eine Möglichkeit gebe, den Übergang zu einer zivil geführten Regierung abzuschließen. Die britische Botschaft forderte alle britischen Bürger im Sudan auf, in den Häusern zu bleiben und auf weitere Reisewarnungen zu warten. Sie veröffentlichte die Aufforderung auf Twitter.

