Escobars Erbe: Flusspferd-Plage in Kolumbien

Kolumbien: Schutz der Artenvielfalt in den Feuchtgebieten am Rio Magdalena

Das ist kein See

Was von oben wie ein See aussieht, ist eigentlich eine Ciénaga, eine Hügellandschaft mit Weiden und Wald, die sich in ein Feuchtgebiet verwandelt, wenn die Flüsse über die Ufer treten. Dabei entsteht ein einzigartiges Biotop, das Heimat für eine Vielzahl von Arten ist. Allein in Kolumbien gibt es rund 1900 Ciénagas. Die größte von ihnen, die Ciénaga Zapatosa, ist bedroht.