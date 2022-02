ESC 2022: Wer löst für Deutschland das Ticket nach Turin?

Eine ESC-Fachjury hat aus 944 Bewerbungen sechs Acts ausgewählt, die sich nun dem Voting der Fans stellen werden. Mit den sechs Ausgewählten setzt die diesjährige Jury voll und ganz auf radiotauglichen Pop - denn die Programmverantwortlichen möchten so viele Menschen in Deutschland erreichen wie möglich. Die Fans sind in den vergangenen zwei Jahren vor den Kopf gestoßen worden, weil sie überhaupt nicht in die Auswahl eingebunden waren, doch jetzt dürfen alle wieder mitmachen. Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung geben die deutschen Pop-Radiowellen. Sie werden die sechs Songs in ihre Hit-Rotations mit aufnehmen, was bedeutet, dass kein Radiohörer und keine Radiohörerin in Deutschland an diesen Liedern vorbeikommt.

Die deutsche Kandidatin Levina war 2017 fassungslos über ihre Zero Points

Ab dem 28. Februar können die deutschen ESC-Fans für ihre Lieblingslieder online abstimmen. Am 4. März, dem "ESC-Tag" schließlich wird auf allen Kanälen - im Fernsehen, im Radio und im Netz - noch einmal fürs Voting geworben. Abends dann stellen sich die sechs Acts ein letztes Mal in der Fernsehshow "Germany - 12 Points" dem Publikum vor, dann wird per Telefon darüber abgestimmt, wer für Deutschland nach Turin fährt. Und das soll laut ESC-Teamchef Andreas Gerling bereits ein Gewinner sein, weil "ganz Deutschland hinter seinem Künstler oder seiner Künstlerin stehen soll".

Ob nur einer der sechs Acts den Hauch einer Chance in Turin hat - das wird sich zeigen. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre waren desaströs, "Germany" hat die "Zero Points" quasi abonniert und brachte einen chancenlosen Titel nach dem anderen ins Rennen. Eine überraschende Ausnahme gab es 2018 in Lissabon, als Michael Schulte den 4. Platz belegt hat. Den letzten großen Erfolg für Deutschland hat im Jahr 2010 die damals 19-jährige Lena Meyer-Landrut eingefahren - sie siegte mit dem Song "Satellite".

Rockmusik ist angesagt

Die italienische Rockband Måneskin

2021 holte die italiensche Rockband Måneskin den Titel nach Italien. Das war ein Sprungbrett für die Band - denn bei ihnen hat sich der Sieg tatsächlich gelohnt. Sie sind zu einem international gefragten Act geworden. Und so ist es kein Wunder, dass bei den diesjährigen Vorentscheidungen der 41 Teilnehmerländer neben den genau für den ESC konfigurierten Songs auch eine Menge Rocksongs dabei sind. In Deutschland war unter den aussichtsreichsten Bewerbern die Metalband "Eskimo Callboy", die es letztendlich doch nicht in die Top 6 geschafft hat.

In Bulgarien hat sich das Publikum zumindest für laute Gitarren entschieden: Es schickt mit dem "Intelligent Music Project" eine Band ins Rennen, bei der solider, zeitloser Rock Programm ist.

Erst wenige Teilnehmersongs stehen fest

Bis Mitte März müssen alle 41 Acts, die nach Turin fahren, feststehen, aber viele Wettbewerbe laufen noch, wie etwa das kultige Melodifestivalen in Schweden. Erst wenige Länder haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten bereits vorgestellt. Aus Spanien etwa kommt mit Chanel eine Sängerin und Tänzerin, die ihren Song "SloMo" mit einer fulminaten Bühnenshow garniert - Erinnerungen an Eleni Foureira werden wach, die 2018 in Lissabon mit "Fuego" für Aufsehen sorgte.

Zdob și Zdub treten zum dritten Mal für Moldau an. Die fröhliche Hardrock-Folk-Crossover-Kapelle wird mit ihrem flotten Song "Trenuleţul" für gute Laune sorgen.

Mit "Soldi" lieferte sich Mahmood 2019 ein spannendes Duell mit Gewinner Duncan Lawrence

Das ESC-Motto: The Sound Of Beauty

Großes Gefühlskino darf man aus Italien erwarten. Dort werden die ESC-Teilnehmer jedes Jahr auf dem renommierten San Remo-Festival ermittelt. Gewonnen hat eine kraftvolle Ballade: "Brividi" (Schauer) handelt von einer unglücklichen Liebe zwischen zwei Männern. Gesungen wird sie von zwei wirklichen Popstars: Mahmood, der beim ESC 2019 auf den zweiten Platz kam, singt zusammen mit Italiens Chartbreaker Blanco. Mit diesem Song hat Italien eine Chance auf die Titelverteidigung.

Die ESC-Woche in Turin, die unter dem Motto "The Sound Of Beauty" steht, beginnt am Dienstag, dem 10. Mai 2022 mit dem ersten Halbfinale, es folgt am 12. Mai das zweite, und die Sieger der Halbfinalrunden präsentieren sich dann am 14. Mai im großen ESC-Finale, das rund 200 Millionen Menschen weltweit im Fernsehen verfolgen können.