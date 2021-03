Es wird eng für Leverkusen-Trainer Peter Bosz

"Ja", antwortete Leverkusens Trainer Peter Bosz schmallippig aber bestimmt auf die Frage, ob er denn beim nächsten Bundesligaspiel noch auf der Bayer-Bank sitzen werde. Was sollte der Niederländer auch anders sagen bei der Pressekonferenz nach dem 0:3 (0:3) seines Teams bei Hertha BSC. Schon die Kollegen von Sky hatten ihn nach der Partie gelöchert, ob er sich Gedanken um seinen Job mache. Da war er noch ausgewichen, sagte, er mache sich Gedanken um die Leistungen seiner Mannschaft. Die hatte ja schon am vorigen Wochenende mit 1:2 gegen Bielefeld verloren, das wie die Hertha gegen den Abstieg kämpft.

Die Fachwelt ist sich eigentlich einig: Bayer Leverkusen müsste von seinen personellen Möglichkeiten her weiter oben in der Tabelle stehen als auf dem momentanen sechsten Platz. "Wir hätten allein in der ersten Halbzeit zwei Tore machen müssen", hatte Bosz eine Erklärung für die zehnte Pflichtspielniederlage in diesem Jahr parat. "Wenn man im Fußball gewinnen will, muss man Tore schießen und Tore verhindern. Beides haben wir heute nicht gut gemacht".

Hoffen auf Schalke

In der Tat wirkte vor allem die Abwehr der Leverkusener gegen die Berliner Kellerkinder besonders in der ersten Hälfte vogelwild. Sein Landsmann Deyovaisio Zeefuik nutzte bereits in der 4. Minute seine erste Torchance per Schlenzer an den Innenpfosten zum 1:0 für die Gastgeber. Doch statt den Weckruf zu hören, schlief die Defensive des bis dahin noch Champions-League-Anwärters weiter. Die weiteren Treffer von Matheus Cunha nach einer überragenden Kombination im Bayer-Strafraum (26.) sowie von Jhon Cordoba (33.) aus dem Gewühl heraus waren die logische Folge.

Oft einen Schritt zu spät: Leverkusens Jeremie Frimpong (r.) gegen Hertha-Spieler Matheus Cunha

Weil auch vorne nichts Zählbares heraussprang, stand am Ende dieses enttäuschende Ergebnis in der Hauptstadt, dem Torwart Lennart Grill wenigstens etwas Positives abgewinnen konnte: "Vielleicht brauchen wir mal so eine hohe Niederlage, um aufzuwachen", mahnte der Torwart nach der Partie. Es klang wie ein Seitenhieb auf seinen Trainer, der es zurzeit offenbar nicht schafft, das Team aufzurütteln. Bereits vor dem Spiel hatte Sportdirektor Rudi Völler die Devise ausgegeben, dass man die Champions-League-Plätze nicht aus den Augen verlieren dürfe.

Was jetzt noch für Bosz spricht, ist die Hinrunde mit teilweise beeindruckenden Vorstellungen - und der Gegner nach der jetzt anstehenden Länderspielpause. Der heißt nämlich Schalke 04. Sollte der Leverkusener Trainer also die nächsten Tage überstehen, dann könnten die derzeit definitiv noch schwächeren Schalker Schlusslichter für das ersehnte Erfolgserlebnis sorgen.