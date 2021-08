Erstes Gold für deutsches paralympisches Team

Temperaturen jenseits der 30 Grad und Luftfeuchtigkeit von über 80 Prozent - keine komfortablen Bedingungen am fünften Wettkampftag in der japanischen Hauptstadt. Martin Schulz ließ sich dadurch aber nicht bremsen. Der Triathlet aus Leipzig, der ohne linken Unterarm geboren wurde, kam nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen als erster ins Ziel. Der 31-Jährige holte damit das erste Gold für das deutsche Team bei den Paralympischen Spielen.

Dank einer furiosen Aufholjagd kam Schulz vor dem Briten George Peasgood ins Ziel und holte in 58:10 Minuten in der Startklasse PTS5 nach Rio seinen zweiten Paralympics-Sieg. Dabei war er noch mit einem Rückstand von 1:01 Minuten hinter Peasgood aus dem Wasser gestiegen, arbeitete sich aber auf dem Rad bis auf 38 Sekunden heran. Bereits am Anfang der dritten von vier Laufrunden zog der dreimalige Weltmeister schließlich am Briten vorbei, dessen Leistung einbrach.

Gute Vorbereitung auf Extrembedingungen

Schulz hatte sich auf die extremen Bedingungen besonders vorbereitet. "Ich habe gelegentlich im Schwimmbad mein Fahrrad aufgestellt", erzählte der Leipziger bereits vor der Abreise nach Japan: "Dazu habe ich Einheiten im Hitzezelt mit Luftbefeuchter und Heizstrahler gemacht. Da waren 38 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit."

Gewinner Baus: Revanche für Pleite von Rio

Auch Tischtennisspieler Valentin Baus hat sich nun bei den Paralympics seinen Goldtraum verwirklicht. Der 25-Jährige gewann in der dramatischen Neuauflage des Finals von Rio gegen den Chinesen Cao Ningning trotz zwischenzeitlichen Rückstands mit 3:2. Damit nahm der aus Düsseldorf stammende Baus in der Startklasse 5 Revanche für seine Pleite von 2016. Es ist das erste Gold für die deutschen Tischtennisspieler seit London 2012.

Bevor Schulz und Baus nun in Tokio auf Goldkurs gingen, hatte das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) zweimal Silber und fünfmal Bronze bei den Paralympics gewonnen - doch das reichte im Medaillenspiegel bislang nur für Rang 40. Durch die Siege der beiden dürfte sich das ändern.

