Wirtschaft

Erstes deutsches LNG-Terminal in Arbeit

So schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden - um dieses Ziel zu erreichen, haben in Deutschland die Arbeiten am ersten schwimmenden LNG-Terminal begonnen. Bis Ende des Jahres sollen in Wilhelmshaven Schiffe andocken und Erdgas aus aller Welt liefern.