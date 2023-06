Wie will Deutschland künftig auf Bedrohungen und Gefahren aller Art reagieren? Nach monatelangen Verhandlungen legt die Bundesregierung hierfür nun ein Grundsatzpapier vor. Es umfasst rund 40 Seiten.

Die Grundidee der Strategie ist, erstmals alle inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit des Landes zu berücksichtigen. Also neben der militärischen Bedrohung etwa auch Cyber-Attacken, mögliche Anschläge auf kritische Infrastruktur und die Abwehr von Gefahren für den Klimaschutz.

Bundeskanzler Olaf Scholz stellte die erste Nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland gemeinsam mit vier seiner Kabinettsmitglieder vor Journalisten in Berlin vor. Dabei waren noch Außenministerin Annalena Baerbock, Verteidigungsminister Boris Pistorius, Innenministerin Nancy Faeser und Finanzminister Christian Lindner.

Auswärtiges Amt hatte die Federführung

Es gehe um die ganze Palette von Sicherheit, sagte Scholz. Das unter der Federführung des Auswärtigen Amtes erarbeitete Dokument formuliere Leitlinien mit dem Ziel, "unsere Sicherheit gegen Bedrohungen von außen zu stärken". Es nehme eine Analyse des aktuellen Sicherheitsumfelds vor und leite daraus "konkrete Maßnahmen und Folgevorhaben" ab. Eine große Rolle spiele die Lage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. "Zeitenwende" sei dabei ein bestimmender Faktor, heißt es in dem Papier.

Auch Baerbock verwies auf den russischen Angriffskrieg und betonte, Frieden und Freiheit fielen nicht vom Himmel. Europa sei nicht unverwundbar. Deutschland müsse sich beim Thema Sicherheit anders aufstellen und zwar "integriert".

Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit

Die Strategie orientiert sich nach den Worten von Baerbock an drei "zentralen Dimensionen" der Sicherheitspolitik: Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit. Zum Bereich Wehrhaftigkeit zählen die Stärkung von Bundeswehr, Zivilverteidigung und Bevölkerungsschutz.

Im Bereich Resilienz - also Widerstandsfähigkeit - geht es um die Verteidigung "unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegen illegitime Einflussnahme von außen". Dazu sollten auch "einseitige Abhängigkeiten in der Rohstoff- und Energieversorgung" verringert und die Lieferbeziehungen diversifiziert werden.

Im Bereich Nachhaltigkeit geht es um die Bekämpfung der Klima-, Biodiversitäts- und Ökosystemkrise, die Stärkung der globalen Ernährungssicherheit und der globalen Pandemieprävention, wie aus dem Papier weiter hervorgeht.

Großer Andrang in der Bundespressekonferenz Bild: Annegret Hilse/REUTERS

Die Strategie soll ressortübergreifend Vorgaben für alle sicherheitspolitischen Herausforderungen setzen. Auch das Zusammenspiel von Bund und Ländern wird darin berücksichtigt.

Die Ampel-Parteien hatten die Ausarbeitung der Strategie bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart - also noch vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Die Vorlage des Papiers hatte sich zuletzt allerdings immer wieder verzögert, unter anderem wegen eines Kompetenzgerangels zwischen Auswärtigem Amt und Kanzleramt. Auf die zunächst angestrebte Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats wurde deshalb verzichtet.

Ziele gesetzt

Die Bundesregierung formuliert in der Strategie eine Reihe von Zielen: Die Verteidigungstechnologie soll auf europäischer Ebene gestärkt werden. Spionage-, Sabotage- und Cyberabwehr sollen gestärkt werden. Die Regeln zur Rüstungsexportkontrolle sollen EU-weit harmonisiert werden. Die Lage im Weltraum solle mit der Erstellung eines Weltraumlagebilds stärker in den Blick genommen werden.

"Mit der Nationalen Sicherheitsstrategie will die Bundesregierung einen kontinuierlichen Prozess des Zusammenwirkens aller staatlichen Ebenen, von Wirtschaft und Gesellschaft für die Sicherheit unseres Landes befördern und damit auch einen Beitrag zur Stärkung der strategischen Kultur in Deutschland leisten", erklärte die Regierung. Der Fortschritt der Umsetzung solle regelmäßig überprüft werden.

se/ehl (phoenix, rtr, afp, dpa)