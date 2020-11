Erste Festnahmen in Zusammenhang mit Kunstraub im Grünen Gewölbe

Bei einer Großrazzia in Zusammenhang mit dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten durch Spezialkräfte in Berlin, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte. Schwerpunkt des Einsatzes sei der Berliner Stadtteil Neukölln.

Die festgenommenen deutschen Staatsbürger gehören nach Angaben aus Ermittlerkreisen dem Berliner Clan-Milieu an. Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft ihnen schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vor. Sie sollen noch an diesem Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Nach ergänzenden Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind die Verdächtigen Angehörige einer polizeibekannten, arabischstämmigen Großfamilie, die auch für andere große Straftaten verantwortlich gemacht wird. Danach gibt es einen Zusammenhang zum spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze 2017 aus dem Berliner Bode-Museum. Inzwischen wird laut Staatsanwaltschaft nach zwei weiteren Verdächtigen gesucht.

Mehr als 1600 Polizisten im Einsatz

An dem Großeinsatz sind nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft mehr als 1600 Polizeibeamte unter Führung der Soko "Epaulette" beteiligt. Neben Einsatzkräften aus Sachsen seien auch Spezialeinsatzkräfte des Bundes und der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an den Maßnahmen beteiligt.

Spezialkräfte der Polizei bei der Durchsuchung einer Wohnung in Berlin

Derzeit würden 18 Objekte durchsucht, darunter zehn Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Im Zentrum des Einsatzes stehe "die Suche nach den entwendeten Kunstschätzen und möglichen Beweismitteln wie Speichermedien, Bekleidungsstücken und Werkzeugen", erklärte die Polizei Sachsen auf Twitter.

Einbruch im Residenzschloss binnen Minuten

Schon allein das Aufgebot, mit dem die Polizei nach den Dieben fahndet, zeigt, welche Bedeutung diesem Kunstraub beigemessen wird. Als am 25. November 2019 mehrere Täter in das Historische Grüne Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden eindrangen, stahlen sie binnen Minuten mehrere Juwelengarnituren aus einer Vitrine. Dieser Diebstahl treffe "mitten ins Herz", wie es Kulturstaatsministerin Monika Grütters kurz danach erschüttert formulierte. Es handelt sich bei den gestohlenen Objekten um unersetzbare Kunstwerke: die Diamantrosen- und Brilliantgarnitur sowie den Brilliantschmuck der sächsischen Königinnen. Dazu gehören ein Kleinod und ein Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens, die Große Brustschleife, eine Kette aus sächsischen Perlen, eine Epaulette und ein mit über 770 Diamenten besetzter Degen. Damals twitterte die Polizei:

Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, zu denen das Grüne Gewölbe gehört, bezeichnete diese Werke gar als einen "Staatsschatz" und Monika Grütters ergänzte, "diese Stücke machen unsere Identität als Kulturnation aus".

Geplanter Einbruch binnen Minuten

Was war passiert? Die Diebe hatten am 25. November 2019 morgens gegen fünf Uhr ein Gitter durchtrennt und ein Fenster eingeschlagen, um in das ehemalige Residenzschloss einsteigen zu können. Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigten mindestens zwei Täter. Zuvor hatten die Täter wohl auch einen Stromkasten in Brand gesetzt, der zu einem Stromausfall der Straßenlaternen geführt hatte. Anschließend flohen sie mit einem Auto. Die Kunsthistorikerin Ulli Seegers, die jahrelang die deutsche Filiale des Art Loss Register leitete, erklärte im DW-Interview kurz nach dem Diebstahl, dass Juwelen ein besonders begehrtes Raubgut seien, weil allein der Materialwert immens sei. Anders als bei Gemälden sei außerdem der Wiederkennungswert von Diamanten gering, weil sie "sich einfach zerstören und in Einzelteile zerlegen lassen". Die Aufklärungsquote, so Seegers weiter, sei noch geringer als beim Diebstahl von Kunstwerken.

sti/so/ww (afp, dpa, epd)

Die spektakulärsten Kunstraube der Geschichte 2019: Einbruch ins Grüne Gewölbe Drei Juwelengarnituren haben Diebe aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden gestohlen. Die Einbrecher sollen sich nach ersten Ermittlungsergebnissen durch ein Fenster Zugang verschafft haben. Besucher gelangen nur durch eine moderne Sicherheitsschleuse in die Schatzkammer, die rund 3.000 frei ausgestellte Objekte zeigt.

Die spektakulärsten Kunstraube der Geschichte 2017: Raub von 100-Kilo-Goldmünze Aus dem Berliner Bode Museum wurde im März 2017 eine 100-Kilo-Goldmünze gestohlen, deren Material fast vier Million Dollar wert ist. Vermutlich drangen die Diebe durch ein Fenster in das Gebäude ein. Die Münze "Big Maple Leaf" stammt aus Kanada, ist 53 cm groß und drei cm dick. Auf der Vorderseite ist das Konterfei von Queen Elizabeth II zu sehen. Zwei Verdächtige wurden Anfang 2020 verurteilt.

Die spektakulärsten Kunstraube der Geschichte 2008: Der wohl größte Kunstraub Europas 2008 entwendeten Bewaffnete vier Gemälde im Gesamtwert von 180 Millionen Franken aus dem Haus der Sammlung Bührle in Zürich. "Der Knabe mit der roten Weste" von Paul Cézanne, "Ludovic Lepic und seine Töchter" von Edgar Degas, "Blühende Kastanienzweige" von Vincent van Gogh und das auf dem Foto zu sehende "Mohnfeld bei Vétheuil" von Claude Monet tauchten jedoch alle wieder auf.

Die spektakulärsten Kunstraube der Geschichte 2004: Bewaffneter Überfall auf das Munch-Museum "Der Schrei" und "Madonna" des Expressionisten Edvard Munch wurden 2004 in Oslo gestohlen. Zwei bewaffnete Täter stürmten das Munch-Museum und rissen die Bilder vor zahlreichen Augenzeugen von der Wand. Bei einer Razzia fand die Polizei die beiden berühmten Bilder wieder. Der Zustand von "Der Schrei" war jedoch so schlecht, dass es nicht wieder vollständig restauriert werden konnte.

Die spektakulärsten Kunstraube der Geschichte 2003: „Die Madonna mit der Spindel": jahrelang verschwunden Das bis zu 70 Millionen Euro teure Gemälde von Leonardo da Vinci wurde 2003 aus einem Schloss in Schottland entwendet. Zwei Diebe, die als Touristen in die Ausstellung gelangt waren, überwältigten den Wachmann des Drumlanrig Castle und flohen mit dem Gemälde. Das Bild blieb vier Jahre spurlos verschwunden. Erst 2007 wurde es bei einer Razzia in Glasgow wiedergefunden.

Die spektakulärsten Kunstraube der Geschichte 1991: Spektakulärer Raub von Van Gogh-Gemälden 1991 ließ sich ein Mann unbemerkt in einer Toilette des Van Gogh-Museums in Amsterdam einschließen und stahl mithilfe eines Aufsehers gleich 20 Gemälde, unter anderem das auf dem Foto zu sehende "Selbstbildnis vor der Staffelei". Die Polizei konnte das Diebesgut jedoch bereits nach einer Stunde im Fluchtfahrzeug wieder sicherstellen. Auch die Diebe wurden nach ein paar Monaten gefasst.

Die spektakulärsten Kunstraube der Geschichte 1990: Kunstraub in Boston bis heute ein Rätsel Der Kunstraub von 13 Gemälden aus dem Isabella Steward Gardner Museum erregte 1990 internationales Aufsehen. Zwei als Polizisten verkleidete Männer drangen in das Gebäude ein und stahlen unter anderem Édouard Manets "Chez Tortoni" und das auf dem Foto zu sehende "Konzert" von Jan Vermeer. Die leeren Rahmen hängen bis heute an Ort und Stelle.

Die spektakulärsten Kunstraube der Geschichte 1966, 1973, 1981, 1986: Das meistgestohlene Gemälde der Welt Rembrandts Bildnis des "Jacques III de Gheyn" wurde sage und schreibe vier Mal aus der Dulwich Picture Gallery in Großbritannien entwendet: 1966, 1973, 1981 und 1986. Deshalb wird das Gemälde auch der “Der Rembrandt zum Mitnehmen” genannt. Auch nach dem letzten Diebstahl wurde es erfreulicherweise wiedergefunden.

Die spektakulärsten Kunstraube der Geschichte 1911: Als Mona Lisas Lächeln verschwand 1911 wurde das wohl berühmteste Frauenporträt der Welt gestohlen: Die "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci. Ein junger Italiener, Vincenzo Peruggia, entwendete das Bild aus dem Louvre, indem er sich wie ein Museumsangestellter kleidete und das relativ kleine Bild einfach unter seinem Kittel versteckte. 1913 tauchte das Gemälde wieder auf, ein Kunsthändler hatte Peruggia bei der Polizei verraten. Autorin/Autor: Ines Eisele