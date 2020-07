Erste arabische Mars-Mission mit Startproblem

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die erste arabische Mars-Mission wegen schlechten Wetters verschoben. Der Start der Rakete mit der Mars-Sonde "Al-Amal" ("Hoffnung") vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima könne wegen der meteorologischen Bedingungen nicht wie geplant am Mittwoch 05.51 Uhr (Ortszeit, 22.51 Uhr MESZ an diesem Dienstag) stattfinden, teilte die Regierung der Emirate via Twitter mit. Als neuer Starttermin wurde inzwischen Freitagmorgen (Ortszeit) festgelegt.

Nach den Plänen der Emirate soll "Al-Amal" von Februar an den Roten Planeten umrunden. Aufgabe der 1350 Kilogramm schweren Sonde ist es, ein umfassendes Bild der Mars-Atmosphäre und seiner meteorologischen Dynamik zu liefern. Sie soll dabei von einem besonders günstigen Startfenster profitieren: Mit rund 55 Millionen Kilometern kommt der Mars der Erde derzeit so nah wie nur alle 26 Monate.

Der Mars - nun auch ein Zielobjekt der arabischen Weltraumforschung

Hinter der Mission steht ein ehrgeiziges Ziel der Emirate: In knapp hundert Jahren wollen sie eine Siedlung auf dem Mars errichten. Die Mission soll aber nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse bringen, sondern auch Wirtschaft und Bildung der Vereinigten Arabischen Emirate positiv beeinflussen. Sie wollen unabhängiger vom Erdöl werden. In den vergangenen Jahren steckten die Emirate daher immer mehr von ihren Öleinnahmen in neue Technologien und konnten auf diese Weise auch ein erfolgreiches Satellitenprogramm starten.

Mit "Al-Amal" will das arabische Land schließlich auch in einen exklusiven Club aufgenommen werden: Bisher gelangen nur den USA, Indien, der früheren Sowjetunion und der Europäischen Weltraumagentur (ESA) Missionen mit Mars-Sonden.

Computersimulation des chinesischen Mars-Rovers "Tianwen-1"

Neben den Vereinigten Arabischen Emiraten wollen in diesem Monat auch China und die USA neue Mars-Missionen starten. Die Volksrepublik will ihren kleinen ferngesteuerten Rover "Tianwen-1" zwischen dem 20. und 25. Juli auf die rund sechsmonatige Reise schicken und damit erstmals den Mars erreichen. "Tianwen" bedeutet "Fragen an den Himmel".

Das ehrgeizigste Vorhaben verfolgt die US-Weltraumbehörde NASA mit "Mars 2020". Ihr Rover soll ein ganzes Mars-Jahr, also rund 690 Tage auf Erden, dort verbringen und trägt daher den Namen "Perseverance" - zu Deutsch "Ausdauer". Durch das Sammeln von Gesteins- und Bodenproben im bislang unerforschten Jezero-Krater soll er Rückschlüsse auf Lebensformen ermöglichen, die es womöglich früher auf dem Mars gab. Die Rakete mit dem Rover wird frühestens am 30. Juli von Cape Canaveral aus starten.

Der NASA-Marsrover "Perseverance"

Der Mars weckt unter anderem deshalb so viel Interesse, weil vor einigen Jahren nachgewiesen wurde, dass einst Wasser - der Ursprung des Lebens - auf seiner Oberfläche floss. Abgesehen von der Erde sei der Mars "der einzige Planet, bei dem wir Anzeichen früheren Lebens finden konnten", sagt der Astrobiologe der französischen Weltraumbehörde CNES, Michel Viso. "Und je mehr wir darüber lernen, desto mehr Hoffnung gibt es." Bei der Erforschung des Mars habe es den Anschein, "dass gerade etwas Aufregendes passiert und die Menschen wollen ein Teil davon sein." Das Fernziel seien aber bemannte Missionen zum Roten Planeten, so Viso weiter. "Das stellt die 'ultimative Grenze' der Erkundung des Weltraums dar."

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Vorstellung im Clean-Room Das ist er also, der neue NASA Rover Mars 2020. Er wird den bisher modernsten Rover Curiosity bei seiner Arbeit unterstützen. Der neue Rover ist mit etwas über einer Tonne Gewicht nochmal 100 Kg schwerer als sein Vorgänger. Und mit drei Metern Länge auch noch zehn Zentimeter länger. Er kann mehr Forschungsgeräte und Sensoren laden und auch sein Greifarm mit Kameras und Werkzeugen ist kräftiger.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Bereit zum Abflug nach Cape Canaveral So sieht der Rover reisefertig aus. An Bord einer C-17 Globemaster geht es aus Kalifornien nach Florida. Von dort soll er am 17. Juli zum Mars geschossen werden. Der neue Rover ist in der Lage, Proben vom Mars einzusammeln. Er ist mit 23 Kameras ausgestattet und mit vielen weiteren Instrumenten. Unter anderem soll er herausfinden, ob sich Sauerstoff aus dem Marsgestein gewinnen lässt.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Curiosity: Seit 2012 im Einsatz für die Wissenschaft Curiosity ist der Vorgänger von Mars 2020 und bislang größte Mars-Rover. Er war am 6. August 2012 auf dem Roten Planeten gelandet, hat seitdem mehr als 21 Kilometer zurückgelegt und ist nach wie vor äußerst fit. Seine Energie holt er sich aus einer radioaktiven Isotopenbatterie. Ihm geht die Kraft also praktisch nie aus. Curiosity ist ein komplettes Wissenschaftslabor auf Rädern.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Beeindruckendes Innenleben Curiosity besitzt spezielle Spektrometer, die mit Laser-Unterstützung Proben aus der Ferne analysieren können. Eine integrierte meteorologische Station misst neben Temperatur auch Atmosphärendruck, Feuchte, Strahlung sowie Windgeschwindigkeit. Darüber hinaus besitzt der Roboter eine Analyseeinheit zur Bestimmung organischer Verbindungen - immer auf der Suche nach außerirdischem Leben.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Nicht nur an der Oberfläche kratzen Der Nachweis, dass Leben auf dem Mars theoretisch möglich wäre, ist dem Rover schon geglückt. Aber Leben gefunden hat er noch nicht. Der Greifarm von Curiosity hat eine richtige Bohrmaschine. Hier nimmt er 2013 eine Probe in der Gelbmesser-Bucht des Galekraters.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Ab ins Labor! Die ausgeklügelte Technik von Curiosity erlaubt es erstmals, die gewonnenen Proben in unterschiedichste Analysegeräte zu füllen. Zunächst gelangt die Bodenprobe durch ein Filtersystem. Dann werden die Teilchen durch Vibration in verschiedene Korngrößen sortiert und an zahlreiche Analysegeräte weiterverteilt.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Winziger Vorgänger Die Vorgänger waren deutlich kleiner: Am 4. Juli 1997 legte der NASA-Mars-Rover Sojourner seine ersten Zentimeter auf dem roten Planeten zurück. Es war das erste Mal, dass ein mobiler Roboter sich quasi allein auf den Weg machte. Er war ausgestattet mit einem Röntgen-Spektrometer zur chemischen Analyse des Bodens und mit optischen Kameras.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Größenvergleich der Rover-Generationen Auf diesem Foto stehen NASA-Mitarbeiter neben Modellen von drei Mars-Rover- Generationen. Der kleine ganz vorne ist Sojourner - mit 10,6 kg nicht viel größer als ein Spielzeugauto und maximal einen cm/s schnell. Opportunity wiegt mit 185 kg schon mehr als ein Elektrorollstuhl. Curiosity bringt mit 900 kg soviel wie ein Kleinwagen auf die Waage. Die beiden großen erreichen etwa vier bis fünf cm/s.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Fast vier Monate im Einsatz Bis zum 27. September 1997 war Sojourner aktiv. Gut 100 Meter hat er in seinem Leben zurückgelegt. Hier ist eines der letzten Fotos, das die Landesonde Pathfinder von ihrem Begleiter aufgenommen hat - neun Tage bevor der Empfang abbrach. Die Batterie hatte wohl die niedrigen Nachttemperaturen nicht verkraftet.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Wegbereiter für Technik von Morgen Ohne die Erfahrungen mit Sojourner wären die folgenden drei Mars-Rover-Missionen kaum denkbar gewesen. 2004 ließ die NASA zwei baugleiche Roboter landen: Spirit und Opportunity. Spirit hielt immerhin sechs Jahre lang durch und schaffte 7,7 Kilometer. Der Roboter bezwang Berge, nahm Bodenproben, überstand Winter und Sandstürme. Am 13. Februar 2019 brach dann auch der Kontakt zu Opportunity ab.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Viele technische Raffinessen Opportunity hatte schon 2015 die Marathon-Distanz von 42 Kilometern geschafft und damit noch einen deutlichen Streckenvorsprung vor Curiosity. Der Roboter verfügt über drei verschiedene Spektrometer sowie 3D-Kameras. Zuletzt war er im Perseverance Valley unterwegs - dem "Tal der Beharrlichkeit". Ein Sandsturm besiegelte das Ende der Mission.

NASA Rover Mars 2020: In einem Jahr soll seine Mission beginnen Landschaften als Inspiration Dieses Bild wurde von der Mastkamera von Curiosity aufgenommen. Der modernste der Mars-Rover soll so lange es geht im Einsatz bleiben - noch weitere fünf Jahre und auch deutlich länger. Irgendwie sieht die Marsoberfläche ja auch gar nicht so ungewöhnlich aus - erinnert sie uns doch an Wüsten auf unserem Planeten. Soll das Grund für Fernweh sein - oder lassen wir den Mars doch besser den Robotern? Autorin/Autor: Fabian Schmidt



