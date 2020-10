Erneuter Angriff auf die Kultur

Was treibt diese Menschen um? Auf der Berliner Museumsinsel ist jetzt die große Granitschale im Lustgarten vor dem Alten Museum mit Graffiti verschandelt worden. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, ist geschockt: "Die markante und weltberühmte Granitschale vor dem Alten Museum ist auf fürchterliche Weise beschmiert worden." Die Schale sei im Eigentum Berlins, werde aber von der Stiftung konservatorisch betreut, erklärte er.

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass Unbekannte in drei Museen am 3. Oktober mehr als 60 Objekte mit einer Flüssigkeit beschädigt hatten. Betroffen waren das Neue Museum, das Pergamonmuseum und die Alte Nationalgalerie.

Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Kunstschätze im freien Raum noch möglich?

"Es ist jetzt nicht mehr zu leugnen: Die Kultur wird angegriffen", so Parzingers düsteres Fazit. "Wir brauchen jetzt nicht nur verstärkten Schutz für unsere Schätze - wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir unsere kulturellen Werte verteidigen", stellte er fest.

Ähnliche Attacken in Nordrhein-Westfalen

Zuletzt war auch aus Nordrhein-Westfalen bekannt geworden, dass es einen ähnlichen Fall im Kreismuseum Wewelsburg gegeben hat. Im Juli hatte dort ein Unbekannter etwa 50 Objekte mit einer ölhaltigen Flüssigkeit beschädigt, darunter historische Grenzsteine, Kaminsimse und die Reproduktion eines Gemäldezyklus. In dem Schloss in Büren sind das Historische Museum des Hochstifts Paderborn und eine NS-Gedenkstätte untergebracht. Die beschädigten Exponate sind mittlerweile restauriert.

Vor diesem Hintergrund sieht Kulturmanager Parzinger die Museen in Deutschland mit einem neuen Bedrohungsszenario konfrontiert. "Man muss sich eben auch überlegen, kann man Großobjekte wirklich noch so frei dem Besucher anbieten", kritisierte er dieser Tage in einem Rundfunkinterview und fügte hinzu, dies gelte auch für archäologische Großobjekte.

Zugleich warnte Parzinger aber vor einer Einschränkung der Freiheit der Museen. Immer häufiger würden Ausstellungen angefeindet, etwa von extrem rechten Gruppen oder wenn sie Themen des Islam aufgriffen. "Das ist mindestens genauso schlimm wie die Beschädigung von Objekten, weil es sozusagen die Freiheit des Gedankens und des Denkens beschädigt."

uh/sti (dpa, kna)