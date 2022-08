DW Nachrichten

Erneute Ansteckung nach Medikamenteneinnahme

In jeder Sendung beantwortet Wissenschaftsjournalist Derrick Williams Ihre Fragen anhand von Forschungsergebnissen. In dieser Folge fragt ein Zuschauer: Was ist der "Rebound-Effekt", der nach der Einnahme antiviraler Medikamente auftreten kann?