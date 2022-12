Verbrechen in Deutschland

Ermittler: Mädchen wohl mit Messer angegriffen

Zwei jugendliche Mädchen sind in dem kleinen Ort Illerkirchberg in Baden-Württemberg auf dem Weg zur Schule, als ein Mann sie attackiert. Eine 14-Jährige stirbt wenig später an ihren Verletzungen.

Ermittler suchen am Tatort nach Spuren