Erling Haaland - die neue Sturmhoffnung für den BVB

Alfie Haaland hatte in den vergangenen Tagen offenbar sehr viel Spaß. Der Vater und gleichzeitige Berater von Erling Haaland, dem wohl derzeit begehrtesten Angreifer in Europa, nutzte den Nachrichtendienst Twitter, um die Öffentlichkeit immer wieder vor neue Rätsel zu stellen.

Vor allem Stig Nilssen, den norwegischen Sportreporter vom Stavanger Aftenblad, stellte er gern vor ein neue Rätsel. Und sein 19 Jahre alter Sohnemann spielte dabei gerne mit. Vier Tage vor Weihnachten ließ sich Haaland vor einem Abflugplan an einem Flughafen ablichten - und Vater Alfie stellte Nillsen die Frage: "Auf gehts, rate weiter!"

Haaland absolvierte schließlich eine Tour durch Europa, um sich vor Ort über die (Bewerber-) Klubs zu informieren.Um Haaland buhlten einige europäische Topklubs wie Manchester United oder Juventus Turin. Die ganze Familie soll jüngst auch zu Besuch in Dortmund gewesen sein, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Wo sie sich gerade befanden, wussten aber nur die Haalands selbst.

Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Seit Sonntagnachmittag ist das Rätsel nun gelöst: Erling Haaland wechselt zu Borussia Dortmund. Der Angreifer hat bis 2024 unterschrieben, teilte der Klub mit. Anfang Januar wird Haaland nach Marbella ins Trainingslager der Borussia reisen und sich auf die Bundesliga-Rückrunde vorbereiten. Der neue Dortmunder Hoffnungsträger wechselt dank einer Ausstiegsklausel für "nur" 22 Millionen Euro von RB Salzburg zum BVB.

"Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt", sagte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke.

Erling Haarland ist ein Versprechen auf die Zukunft. So wie in diesen Tagen in der internationalen Fußball-Welt üblich, sind die Vereine dazu gezwungen, in die Hoffnung auf eine viel versprechende Karriere zu investieren. Wurden früher vor allem etablierte Profis für viele Millionen Euro unter Vertrag genommen, so sind es heutzutage bereits die Talente, die Fantasien auf eine goldene sportliche Zukunft wecken - und für die die Klubs tief in die Tasche greifen. Denn das "Gesamtpaket Haaland" dürfte die Borussia für die Vertragsdauer mindestens 60 Millionen Euro kosten (Summe aus Gehalt, Boni, Beraterhonorar).

Fehlende Angreifer

"Wir alle dürfen uns auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen, den wir in Dortmund weiterentwickeln möchten. Mit 19 Jahren steht Erling selbstverständlich noch am Anfang einer hoffentlich großen Karriere", sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Und doch soll Haaland das entscheidende Teil im Dortmunder Puzzle werden, dass Trainer Lucien Favre in der Hinrunde immer wieder von neuem anfertigen und so selten perfekt zusammenstellen konnte.

Dem BVB fehlte ein Stürmer, der aus den vielen herausgespielten Tormöglichkeiten regelmäßig Nutzen ziehen konnte. Und mit den häufigen Fehlschüssen schwand nach und nach auch die Hoffnung auf den Gewinn der Meisterschaft.

Äußerst treffsicher

Der Spanier Paco Alcacer war häufig verletzt und zuletzt auch außer Form, spielte in den Überlegungen von Favre so gut wie keine Rolle mehr. Und auch Mario Götze konnte die Gelegenheit nicht nutzen, sich auf dieser Position zu etablieren.

Haaland hat dagegen nachgewiesen, dass er ein echter Torjäger ist. In der österreichischen Liga erzielte der Norweger für Salzburg in 14 Ligaspielen 16 Tore und gab sechs Vorlagen. In der Champions League traf Haarland in sechs Partien acht Mal (1 Vorlage) und markierte gleich in seiner ersten Partie in der Königsklasse einen Hattrick.

"Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Klub wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will. Ich brenne schon darauf", sagt Haaland. Die Meisterschaftshoffnungen dürften nun wieder größer werden bei allen Beteiligten des BVB.