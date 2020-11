Erling Haaland: Die BVB-Tormaschine läuft auf Hochtouren

Erling Haaland stand mal wieder da, wo ein Stürmer, wie man häufig sagt, "stehen muss". Nach einer Ecke brachte BVB-Kapitän Axel Witsel den Ball per Kopf vor das Tor, wo der 20 Jahre alte Norweger lauerte. Mit seinem Kopfball scheiterte Haaland noch, doch im Nachsetzen stocherte der bullige Stürmer den Ball zum zwischenzeitlichen 2:0 für den BVB beim FC Brügge über die Linie. Wieder einmal hatte Haaland Torinstinkt und Behaarlichkeit und damit seine ganze Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch der Treffer zum 3:0-Endstand für Dortmund ging auf Haalands Konto.

Eindrucksvoll liest sich auch seine Torquote in der Champions League: 14 Tore in elf Spielen seit seinem Debüt in der Königsklasse, bei dem er im September 2019 drei Tore für RB Salzburg beim 6.2-Sieg gegen KRC Genk erzielt hatte. Haalands Bestmarke sucht ihresgleichen, so viele Tore hat nach elf Spielen kein Spieler je zuvor in der Königsklasse erzielt.

Drei Tore beim Champions-League-Debüt: Haaland beim 6:2 gegen Genk im September 2019

Selbst Superstar Lionel Messi brauchte für seine ersten 14 Tore 28 Spiele, Champions-League-Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo gar 51. Und doch ist der Vergleich mit Messi und Ronaldo unsinnig. Erstens ist eine Quote nach elf Spielen bei aller Begeisterung nur eine Momentaufnahme - was Messi und Ronaldo über mehr als zehn Jahre an Torjäger-Konstanz gezeigt haben, wird Haaland erst noch beweisen müssen. Zweitens ist der 1,94 Meter große Norweger ein völlig anderer Spielertyp: der Inbegriff des klassischen Strafraum-Stürmers, ein Vollstrecker. Oder wie es Mannschaftskollege Thorgan Hazard, Schütze des 1:0 in Brügge, sagte: "Erling ist einfach eine Tormaschine."

"Sie werden Respekt haben"

Die Tormaschine, vor dem Spiel gegen Brügge noch angeschlagen, läuft zum richtigen Zeitpunkt auf Hochtouren. Am Wochenende steht für den BVB das ewig junge Duell gegen den punktgleichen Rekordmeister FC Bayern München an. Die letzten drei Liga-Duelle gegen Bayern gingen allesamt verloren, 2018 gewann Dortmund zuletzt ein Duell in der Bundesliga. Haaland spielte da noch für Molde FK in der norwegischen Heimat und war wohl nur Talentscouts ein Begriff.

Über Salzburg landete der Norweger beim BVB und ist nach dem starken Auftritt in Brügge der große Hoffnungsträger für den Kracher gegen den Triple-Sieger aus München. "Die Bayern werden Respekt haben Wir müssen mutig sein, müssen draufgehen, dann können wir sie schlagen", sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bei "Sky" und lobte, wie so viele nach dem Champions-League-Abend in Brügge, Erling Haaland: "Sein Ehrgeiz tut der Mannschaft gut. Sein Lauf geht weiter, und wir werden ihn nicht bremsen."

Duell mit Lewandowski

Den Norweger bremsen - das ist die Mission des FC Bayern am Samstagabend (Anstoß 18.30 MEZ, ab 18.15 Uhr im DW-Liveticker). Dass sie es können, haben sie bereits bewiesen: In bisher zwei Duellen mit dem Rekordmeister traf Haaland "nur" einmal - im Supercup vor der Saison. Verloren gingen für ihn und den BVB dennoch beide Partien. Doch auch Bayern-Topstürmer Robert Lewandowski ging in diesen beiden Duellen leer aus. So wie Haaland startete auch der Pole einst beim BVB durch. 2014 wechselte er nach vier Jahren in Dortmund zum Konkurrenten nach München.

Topstürmer zweier Generationen: Robert Lewandowski (32 Jahre) und Erling Haaland (20)

Lewandowski, mittlerweile viermaliger Bundesliga-Torschützenkönig, ist 2020 in der Form seines Lebens. In den ersten fünf Saisonspielen traf er zehnmal. Wenn es mal hier und da zwickt, setzt er - wie am vergangenen Wochenende - ein Spiel aus und ist danach wieder voll da. Doch die Bayern werden sich irgendwann Gedanken um die Nachfolge ihres Top-Stürmers machen müssen. Schließlich ist Lewandowski 32 Jahre alt. Erling Haaland wäre als Nachfolger eine nahe liegende Option.

Bayern-Transfer gescheitert

Angeblich waren die Münchener schon zweimal daran interessiert, den Norweger zu verpflichten. 2017 war ihnen der damalige Juniorenspieler wohl schlicht zu teuer. Und auch 2019, als Haaland von Salzburg nach Dortmund wechselte, sollen die Bayern versucht haben, das Top-Talent zu verpflichten. Angeblich scheiterte der Transfer daran, dass Haalands Berater Mino Raiola Einsatzgarantien für den Norweger forderte. Haaland wurde schließlich für - inzwischen gefühlt günstige - 20 Millionen Euro nach Dortmund verkauft, wo er einen Vertrag bis 2024 unterschrieb.

Glücklich in Dortmund: Haaland (2. v. l.) wird von seinen Kollegen beglückwünscht

Alles zu seiner Zeit - erst der BVB und später dann zu den Bayern? BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dementierte, dass in Haalands Vertrag eine Ausstiegsklausel mit festgeschriebener Ablösesumme enthalten sei - zumindest im Bezug auf den Sommer 2021. "So eine Vereinbarung gibt es nicht“, sagte der BVB-Chef der "Sport Bild".

"Wenn du Robert Lewandowski hast, macht es keinen Sinn, Haaland dazuzuholen und ihn erst einmal auf die Warteposition zu schieben", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge demselben Blatt. Das klingt, als hätten die Bayern mit Haaland zwar nicht aktuell, aber möglicherweise in Zukunft etwas vor. Der Norweger selbst will sich an den Spekulationen über einen Abschied aus Dortmund nicht beteiligen. "Ich bin jetzt elf Monate hier", sagt Haaland. "Die Chemie wird immer besser, ich bin sehr glücklich."