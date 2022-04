Erleichterter Hochschulzugang für ukrainische Geflüchtete

Die Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder hat sich auf Ausnahmeregelungen für den Hochschulzugang von ukrainischen Geflüchteten geeinigt, die wegen des Kriegs in ihrer Heimat die schulische oder universitäre Ausbildung unterbrechen mussten. Sie können sich nach Angaben der KMK trotzdem für ein Studium an einer deutschen Hochschule bewerben.



Der Beschluss bezieht sich zum einen auf Schülerinnen und Schüler, die wegen des russischen Angriffs ihre Abschlussprüfungen zum Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung – vergleichbar dem deutschen Abitur – in diesem Jahr nicht ablegen können. Die KMK verwies darauf, dass 2022 in der Ukraine keine regulären staatlichen Abschlussprüfungen stattfinden. „Den betroffenen Schülerinnen und Schülern soll hierdurch kein Nachteil entstehen“, erklärte die derzeitige KMK-Vorsitzende und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU).



Zum anderen gilt der KMK-Beschluss für geflüchtete Studierende aus der Ukraine im ersten Studienjahr, die dieses kriegsbedingt nicht abschließen können. Sie können sich direkt an den Hochschulen in Deutschland bewerben. Für die Schülerinnen und Schüler ohne Abschlussprüfung ist ein Zugang über ein Studienkolleg ihrer Wunschhochschule möglich. Die Studienkollegs bereiten ausländische Bewerber und Bewerberinnen auf ein Studium in Deutschland vor.



Bereits seit 2015 gibt es darüber hinaus ein Verfahren für alle Geflüchteten, die die Hochschulreife erworben haben, die entsprechenden Nachweise fluchtbedingt aber nicht vorlegen können. Sie können ein dreistufiges Plausibilisierungsverfahren durchlaufen.



