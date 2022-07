Diskrete Botschaften

In mehreren Ländern, etwa in Japan und Spanien, sollen regelrechte "Fächersprachen" existiert haben, die vor allem zum Flirten genutzt wurden: Je nach Position und Bewegung des Fächers ergaben sich verschiedene Bedeutungen. Außerdem war ein Fächer praktisch, um während einer langweiligen Theateraufführung unbemerkt dahinter zu gähnen - oder zu tuscheln, so wie dieses Paar in barocker Kostümierung.