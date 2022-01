THEMEN

Erkenntnisse aus der Omikron-Pandemie in Südafrika

Südafrika gilt als eines der ersten Länder, in denen die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus entdeckt wurde. Mittlerweile hat sich Omikron weltweit ausgebreitet. In Südafrika aber blieb der Kollaps des Gesundheitssystems aus. Was kann die Welt daraus lernen?