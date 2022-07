Erinnerungen an Uwe Seeler

Mit Mütze, mutiger Blick

Uwe Seeler (mit Mütze, vorne) wird am 5. November 1936 als drittes Kind von Anni und Erwin Seeler in Hamburg geboren. Auch sein Vater ist in der Hansestadt vor dem Zweiten Weltkrieg ein populärer Fußballer, 1946 meldet er seine Söhne Uwe und Dieter beim HSV an. Nach dem Krieg und dem Volksschulabschluss macht der junge Uwe bei Schier, Otten & Co. eine Lehre als Speditionskaufmann.