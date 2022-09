Ansturm auf Ausflugsziele in Deutschland

Solche Touristenmassen wie in Barcelona und Venedig gibt es zwar in deutschen Orten nicht, trotzdem lockte der mit 817 Sonnenstunden sonnigste Sommer, den Deutschland je gesehen hat. Dazu das mit neun Euro günstigste Monatsticket, das es in Deutschland je gab. Beides nutzten die Menschen aus - so wie hier an der beliebten Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz. Ein extremer Sommer eben.