"Hair"

"Let the sunshine in": Der Ohrwurm aus dem Musical "Hair" verkaufte sich millionenfach. Eine Requisite zum Song "Aquarius", der am 29. April 1968 im Rahmen des Musicals Broadway-Premiere hatte, ist jetzt im neuen Broadway-Museum zu sehen. Es traf den Zeitgeist, erzählt es doch von Hippies, die nicht als Soldaten in den Vietnamkrieg ziehen wollen. Das Musical gilt als Meilenstein der Popkultur.