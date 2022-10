Erfinden ist Teamwork

Beim Thema „Erfindungen“ denkt man oft an geniale Köpfe, deren Name im Gedächtnis bleibt und noch Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte mit ihrer Idee oder ihrer Arbeit in Verbindung gebracht wird. Aber nicht hinter jeder Erfindung steckt ein Johannes Gutenberg oder eine Ada Lovelace. Erfinden kann genauso Teamwork sein. Das stellen in unserem Deutschkurs „Nicos Weg“ auch Max und Pepe fest, die sich für die Umsetzung ihrer Geschäftsidee noch Yara mit ins Boot holen. Und diese Erfahrung können auch Ihre Lernenden machen. Lassen Sie sie kreativ werden und gemeinsam an großen Erfindungen tüfteln.

So können Sie vorgehen:

Teilen Sie den Kurs in Gruppen ein. Jede Gruppe bekommt ein Arbeitsblatt mit Symbolen. Bitten Sie zunächst alle Lernenden, sich ein Symbol vom Arbeitsblatt auszusuchen. (Bei Gruppen mit drei oder weniger Personen sollte jeder zwei Symbole wählen.) Jede Gruppe soll nun eine Geschichte über eine neue, revolutionäre Erfindung schreiben. Wichtig ist, dass alle Symbole, die die Mitglieder einer Gruppe ausgewählt haben, in der Geschichte eine Rolle spielen. Dazu müssen die Lernenden sich austauschen und im Team Ideen entwickeln und diskutieren. Zum Schluss soll jede Gruppe ihrer Erfindung noch einen Namen geben. Nach zwanzig Minuten stellt jede Gruppe ihre Idee und die Geschichte dazu im Plenum vor. Anschließend wird diskutiert und die beste Erfindung per Abstimmung gekürt.

Benötigte Materialien:

Lektion „Praktisch!“ (Video)

Arbeitsblatt „Erfindungen“

Niveaustufe:

mind. A2

Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs Nicos Weg wendet sich an Lernende der Niveaustufen A1 bis B1. Sie können den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen begleiten, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, an einem Bewerbungsgespräch teilnimmt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.

Online-Angebote wie Nicos Weg können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Handreichungen für Lehrkräfte. Diese finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Rufen Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü den Bereich „Extras“ auf. Das Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!