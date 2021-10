Erdogans Eklat um die Botschafter

Was genau ist passiert?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Wochenende das Außenministerium angewiesen, die Botschafter von insgesamt zehn Staaten, darunter Deutschland, zur "persona non grata", ungewünschten Person, zu erklären. Auf einen solchen Schritt folgt normalerweise die Ausweisung der Betroffenen. Bislang ist dies allerdings noch nicht geschehen.

Die Diplomaten hatten zuvor gemeinsam die Freilassung des seit vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis sitzenden Kulturförderers Osman Kavala gefordert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte bereits im Dezember 2019 Kavalas Freilassung angeordnet.

Was sind die politischen Gründe?

Erdogan wolle wohl von innenpolitischen Problemen ablenken, so die Hamburger Türkei-Expertin Dr. Charlotte Joppien: Der türkische Präsident stehe stark unter Druck, seine Popularitätswerte seien in den vergangenen Monaten immer weiter abgesackt. Die Analyse der Expertin deckt sich mit Zahlen des unabhängigen Umfrageinstituts Avrasya. Dieses sieht Erdogans erfolgsverwöhnte Regierungspartei AKP derzeit bei nicht einmal 30 Prozent.

Diese Schwäche scheint sogar die über lange Jahre zerstrittene Opposition zu einen. Die kemalistische CHP und die nationalkonservative Iyi Parti erreichen zusammen schon mehr als 40 Prozent.

In (neu-) gefundener trauter Zweisamkeit: Die Chefs der CHP und der MHP, Kemal Kilicdaroglu und Meral Aksener

Da es darüber hinaus weitere kleinere Anti-Erdogan-Parteien und die pro-kurdische liberale HDP gibt, die bei knapp zehn Prozent liegt, müsste der Staatschef und seine Partei bei den kommenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gar um den Sieg fürchten.

Warum sinkt Erdogans Popularität?

Es ist vor allem die schlechte wirtschaftliche Situation, die Erdogans Beliebtheitswerten schadet. Die Inflationsrate liegt inzwischen bei 20 Prozent, die Korruption grassiert und der Wert der türkischen Lira verfällt immer weiter. Zu Beginn der Woche konnte man für einen US-Dollar zeitweilig rekordverdächtige 9,8545 Lira bekommen.

Die Folgen dieser Entwicklung sind gravierend: Wichtige Importe, auf die die Türkei angewiesen ist, werden unfassbar teuer. Viele Türken haben Kredite in Dollar aufgenommen, die sie nun nicht mehr bedienen können. Durch die Inflation wird der alltägliche Konsum für viele Menschen unbezahlbar.

Eine Geldwechselstube in der Bosporus-Metropole Istanbul: Der Wert der Lira rauscht in den Keller

Erdogan setzt bei der Bekämpfung der Krise vor allem darauf, die Zentralbank in Ankara zur Zinssenkung zu zwingen. Eine Maßnahme, die nach Meinung der meisten Expertinnen und Experten vollkommen kontraproduktiv ist und die Inflation weiter anheizen könnte.

Gab es ähnliche Vorfälle?

Egal, ob es die diplomatische Krise war, die durch den zeitweise in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel ausgelöst wurde, oder der "Völkermord"-Streit mit den USA und Frankreich, bei dem es um die Massentötungen an Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs ging:

Der Journalist Deniz Yücel war in der Türkei inhaftiert

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Erdogan versucht, mit einem Eklat seine Anhängerschaft hinter sich zu versammeln.

Gerne geht es dabei gegen andere Länder, die die Türkei vermeintlich klein halten wollen. Und gegen Medien, die ohnehin angeblich nur falsch berichten würden. Die Polarisierungstaktik ist Teil des immer gleichen Kalküls. Sie baut darauf, dass ein nach außen gerichteter Konfrontationskurs bei vielen nationalistisch orientierten Türken verfängt. Auf diese Weise soll auch die Opposition dazu bewegt werden, auf eine vermeintlich "nationale Linie" einzuschwenken.

Wie fallen die Reaktionen in der Türkei aus?

Dieses Mal scheint Erdogans Kalkül in Bezug auf die Opposition nicht aufzugehen. Der politische Gegner hält mit harscher Kritik an Erdogan nicht hinter dem Berg. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, lässt sich mit den Worten zitieren, der Staatschef versuche, Gründe "für den Niedergang der von ihm selbst zugrunde gerichteten Wirtschaft zu schaffen."

Ähnlich argumentiert der Vorsitzende der Zukunftspartei, Ahmet Davutoglu, ehemals Außenminister und Premierminister unter Erdogan. Es gehe weder um Osman Kavala noch um die Unabhängigkeit der Justiz, so Davutoglu. Erdogan wolle lediglich polarisieren: "Statt staatsmännischer Logik benutzt er die Gossensprache. Schade um unser Land."

Welche Optionen bleiben Erdogan?

Trotz der harschen innenpolitischen Schelte und des Drucks von außen. Der türkische Präsident verfügt weiterhin über Druckmittel, zum Beispiel den Nato-Staat Türkei weiter an Russland anzunähern: Ankara hatte in Moskau bereits das Luftabwehrsystem S-400 gekauft, gegen den Protest der Verbündeten und gegen den ausdrücklichen Wunsch der USA. Washington hatte sich daraufhin geweigert, der Türkei den Kampfjet F-35 zu liefern.

Nun machen im Präsidentenpalast in Ankara Überlegungen die Runde, neben weiteren Luftabwehrsystemen auch russische Kampfjets zu erwerben. Kein geringes Pfund, denn die Türkei verfügt immerhin über die zweitgrößte Armee des westlichen Verteidigungsbündnisses.

Wie geht es weiter?

Die Situation ist verfahren, die von Präsident Erdogan vorgegebene Linie findet auch bei zentralen Akteuren im türkische Kabinett Unterstützung. Allen voran lässt sich Innenminister Süleyman Soylu mit markigen Worten zitieren: "Selbst wenn sie mit allen Botschaftern dieser Welt hierherkommen würden, sie könnten dem türkischen Volk nicht ein Haar krümmen".

Voll auf Erdogan-Linie: Der AKP-Innenminister Süleyman Soylu

Die zehn angesprochenen Staaten, zu denen neben Deutschland, den USA, Kanada auch Holland und Frankreich zählen, reagierten irritiert-schmallippig. Einhelliger Tenor: Wir haben die Äußerungen zur Kenntnis genommen und beraten uns derzeit mit den anderen betroffenen Ländern. Die Bundesregierung setzt dabei vor allem auf den Schulterschluss mit den Amerikanern. Denn eine harte Reaktion Washingtons, so die Hoffnung in Berlin, könnte die aufgeheizte Stimmung in Ankara möglicherweise etwas beruhigen.