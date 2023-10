Erdogan verhandelt mit Hamas über Geiseln aus Israel

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Freilassung in Gaza festgehaltener Geiseln erreichen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beschwört Einigkeit. Evakuierungsflüge mehrerer Länder laufen an.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verhandelt offenbar mit der radikalislamischen Terrororganisation Hamas über eine Freilassung von aus Israel verschleppten Geiseln. Das berichtet der türkische private Fernsehsender Habertürk sowie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Quellen in Regierungskreisen.

Im Zuge der seit Samstagmorgen laufenden Terrorangriffe hatten Kämpfer der Hamas etwa 150 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Darunter zahlreiche Israelis, aber auch Ausländer. Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt wurden auch mehrere Doppelstaatler verschleppt, die neben der israelischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Israelis bangen um vermisste Angehörige und Freunde To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Am Mittwochmittag hatte Erdogan die israelischen Vergeltungsmaßnahmen kritisiert: "Menschen ihrer Grundbedürfnisse zu berauben und Häuser zu bombardieren, in denen Zivilisten leben, kurzum sich jedes schändlichen Mittels zu bedienen - das ist kein Krieg, sondern ein Massaker", sagte Erdogan im türkischen Parlament in Ankara. Israel hat nach eigenen Angaben den Gazastreifen abgeriegelt, sodass weder Strom noch Grundnahrungsmittel in das Gebiet gelangen, sowie zahlreiche mutmaßliche Stellungen der Hamas bombardiert.

Im Gegensatz zu Israel, der EU, den USA und weiteren Staaten stuft die Türkei die Hamas nicht als terroristische Organisation ein. Die Türkei unterstützt die Palästinenser und versucht zugleich, die eigenen Beziehungen zu Israel zu verbessern.

Trümmer in Gaza-Stadt nach einem israelischen Luftangriff infolge der Terrorangriffe durch die Hamas Bild: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

Netanjahu: Schicksal Israels steht auf dem Spiel

In Israel haben führende Mitglieder der designierten neuen Notstandsregierung Geschlossenheit demonstriert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte in einer gemeinsamen Fernsehansprache mit Verteidigungsminister Joav Galant und seinem früheren Oppositions-Kontrahenten Benny Gantz, die gemeinsame Führung sei nötig, um einen "Feind schlimmer als den IS" zu bekämpfen. Das Schicksal des Landes stehe auf dem Spiel. Die Hamas habe bei den Angriffen auf Israel "Menschen enthauptet, Frauen vergewaltigt und Menschen bei lebendigem Leib verbrannt", sagte Netanjahu.

Benny Gantz (l.) und Benjamin Netanjahu wollen in einer Notstandsregierung zusammenarbeiten Bild: Tal Shahar/UPI/IMAGO

Offen ist, ob sich auch der Oppositionsführer Jair Lapid, der im Wechsel mit Gantz die vormalige Regierung angeführt hatte, der Notstandsregierung anschließt.

Evakuierungsflüge laufen an

Unterdessen gehen in vielen Ländern die Anstrengungen weiter, Evakuierungsflüge für ihre Staatsbürger zu organisieren. So plant die Ukraine mehrere Flüge, die wegen des russischen Angriffs auf das eigene Land wohl in Nachbarländer wie Polen, Moldau oder Rumänien geleitet werden sollen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM stornierte ihre geplanten Evakuierungsflüge mit Verweis auf Sicherheitsbedenken. Stattdessen soll ein Militärflugzeug der niederländischen Luftwaffe Staatsbürger ausfliegen. Auch Kanada hat zwei Militärmaschinen im Einsatz, nachdem sich mehr als 4700 Staatsbürger gemeldet hatten. Für Donnerstag und Freitag sind zudem Flüge der Lufthansa geplant, die zumindest einen Teil der rund 4500 auf einer Evakuierungsliste registrierten Deutschen nach Hause bringen sollen.

Deutschland bietet Kampfdrohnen und Diplomatie

Deutschland stellt Israel im Kampf gegen die Hamas auch zwei Kampfdrohnen israelischer Fabrikation vom Typ Heron-TP zur Verfügung. Das gab das Bundesverteidigungsministerium bekannt. Die beiden Fluggeräte sind ohnehin im Land, weil dort deutsche Bundeswehr-Piloten an den Geräten ausgebildet werden.

Die Bundeswehr hat fünf Drohnen vom Typ Heron-TP des israelischen Herstellers Israeli Aerospace Industries geleast Bild: Israeli Ministry of Defense/dpa/picture alliance

Die Bundesregierung befürchtet angesichts der Entwicklungen einen "Flächenbrand" im Nahen Osten. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte im öffentlich-rechtlichen ARD-Fernsehen, es sei Aufgabe, zusammen mit Verbündeten dafür zu sorgen, dass dies nicht geschehe. Unter anderem erwartet Scholz am Donnerstag den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani. Auch ein Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ist geplant.

Seit Beginn des terroristischen Überfalls der Hamas auf Israel sind mehr als 1200 Israelis sowie Bürger anderer Nationen getötet worden. Bei den anhaltenden israelischen Luftschlägen auf Gaza kamen nach dortigen Angaben bereits mehr als 1000 Menschen ums Leben.

ehl/ust/jdw (dpa, afp, rtr)